14 Nobel-díjas is kiáll a CEU mellett

Sztárparádé a tiltakozók oldalán

több mint 150 jeles európai és amerikai tudós írta alá az intézményt támogató nyílt levelet, köztük 14 Nobel-díjas.

Mit csinált vajon az Oktatási Hivatal?

Megállapítható, hogy a Central European University az Amerikai Egyesült Államok belso joga alapján elismert és fokozatadási joggal felruházott felsooktatási intézmény, így megfelel a nemzeti felsooktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. paragrafus, 1. bekezdésében foglaltatnak

Kiadta, nem adta Az Oktatási Hivatal (OH) közleményben cáfolta péntek este, hogy állásfoglalást adott volna ki arról, a Közép-európai Egyetem (CEU) törvényesen működik. A szervezet honlapján megjelent rövid közlemény szerint az OH "a CEU közleményére hivatkozva egyes portálokon megjelent híresztelésekkel ellentétben nem adott ki semmiféle állásfoglalást arról, hogy a CEU törvényesen működik".



(Feltesszük, itt arról lehet szó, hogy a Hivatal valóban kiadott egy dokumentumot, de ezt nem ugyanúgy értelmezi, mint a CEU.)

A felsőoktatási intézmény arról tájékoztatott, hogy- tudatták.A közlés szerint az aláírók kifejezik nagyrabecsülésüket a CEU iránt, és hangsúlyozzák, hogy eredményes együttműködések során rengeteget tanultak az intézmény kutatóitól. Meggyőződésük, hogy a CEU jelenléte és együttműködése a régióbeli más felsőoktatási és kutatási intézményekkel elengedhetetlen feltétele az ország sikerének - olvasható a közleményben.A nyílt levél szövege:A nyílt levél aláíróinak listája itt megtalálható, tudományos értelemben tényleg elképesztően erős a névsor.Csak néhány nevet másolunk ki az angol nyelvű listából, jó részük a mai tudományos világ sztárjai, mások munkássága olyan, hogy a közgazdasági alapozó és emelt szintű tankönyvek törzsanyagát képezik. A Stanford, a Yale, a Chicagói egyetem, a Berkeley és más, a világ felsőoktatásának első vonalába tartozó intézmények munkatársairól van szó.A CEU közleményében azt írta, hogy az Oktatási Hivatal állásfoglalása megerosíti, a CEU törvényesen muködik Magyarországon a miniszterelnök és más politikusok állításaival szemben.- idézték a CEU-hoz hivatalosan az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által küldött állásfoglalást. Hozzátették: a törvény említett bekezdése szabályozza a külföldi egyetemek magyarországi muködését.A levél megerosíti, hogy "a Central European University felsooktatási intézmény rendelkezik a New York államban területileg illetékes regionális akkreditációs bizottság, a The Middle States Commission on Higher Education általi akkreditációval, tehát az Amerikai Egyesült Államok belso joga szerint elismert felsooktatási intézmény. Az intézmény által Magyarország területén folytatott, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ felé továbbított oklevélhez vezeto képzések, valamint az ezekre tekintettel kiállított oklevelek államilag elismert felsooktatási fokozatot adó képzéseknek (okleveleknek) felelnek meg" - írták.