2017 az infláció éve lehet Magyarországon

Szűk egy hónapja számolt be róla a KSH, hogy 2016 novemberében három év után újra 1% fölé kapaszkodott az éves inflációs index értéke. Az évesített negyedéves infláció eközben 2,3%-ra gyorsult, ami talán még jobban mutatja, hogy az árak az utóbbi hónapokban érzékelhetően elindultak felfelé. Holnap megjelenik 2016 utolsó inflációs adata.A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint tavaly decemberben éves bázison 1,8%-kal emelkedhettek a fogyasztói árak Magyarországon, ami számottevő élénkülést jelentene a novemberi árdinamikához képest. Még a legalacsonyabb várakozás is 1,4%-os inflációról szól, de a válaszadók között akadt olyan is, aki szerint decemberben már 1,9%-os lehetett az éves árszínvonal-emelkedés üteme.

2017 első felében az alacsony bázis és a folytatódó reálbér-növekedés (minimálbér-emelés, járulékcsökkentés) hatásait csak kismértékben ellensúlyozzák az ÁFA-csökkentések; emellett a várhatóan magasabb importált infláció is kockázatot jelent.

A távolabbi előrejelzésekben természetesen már jóval nagyobb szórást tapasztalhatunk, ami abból adódik, a magyar inflációs trendet ellentétes irányba befolyásoló erők feszülnek egymásnak, ezek eredőjét pedig nehéz pontosan megjósolni. Egyfelől a még mindig visszafogott (bár élénkülő) eurózónás inflációs folyamatok, illetve a célzott áfa-csökkentések (például baromfi) lassítják a hazai ártrendeket, másrészt viszont a belső kereslet folyamatos erősödése, valamint a növekvő bérköltség által gerjesztett inflációs nyomás hatása egyre jobban érződik az árak alakulásában.A megkérdezettek közül az MKB Bank elemzői, Balog-Béki Márta és Kuti Ákos várják a legalacsonyabb inflációt (1,4%) 2016 decemberére vonatkozóan, 2017-ben azonban az áfa-csökkentések ellenére meglódulhat az áremelkedés üteme, az év végére pedig a 2,7%-ot is elérheti.

Várakozásom szerint hasonló okok repítik majd a magyar inflációt 2 százalék közelébe, mint más euróövezeti vagy régiós országban. Elsősorban az olajárak emelkedése, valamint a tavalyi évi alacsony bázis lehet majd a felelős a reflációért. Mindeközben az élelmiszerek ára is jelentősen húzhatja felfelé az inflációt.

Ismét egy nagy ugrásra számíthatunk a fogyasztói árindexben, számításaink szerint 1,8%-ra gyorsulhatott a pénzromlás éves üteme a novemberi 1,1%-ról. Az üzemanyagok (főként bázishatás miatti) felhajtóereje mellett a tovább gyorsuló szolgáltatás-infláció (előrejelzésünk szerint 2,4%-ra) lehetett a fő indok az emelkedésben. 2017 elejétől ismét érdekes lesz az infláció alakulása jegybanki szempontból, ugyanis akár már az első negyedévben 3% közelébe emelkedhet a CPI.

Virovácz Péter, az ING Bank szakértője szerint már decemberben 1,8%-ra (három és fél éves csúcsra) ugorhatott az éves infláció, amit az olajár emelkedése mellett az eurózónás folyamatokkal magyaráz.Dunai Gábor, az OTP elemzője is 1,8%-os decemberi inflációra számít, 2017-ben pedig egészen 3%-ig emelkedhet az éves index értéke.

2016 végén / 2017 elején egyrészt az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek, másrészt a már korábban is meglévő inflációs nyomás erősödik a béremelések és a fogyasztásbővülés miatt. 2017-ben visszatér a magyar a gazdaságba az infláció - az év második felében 3%-ot meghaladó pénzromlási ütemre számítok.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank szakértője még ennél is erőteljesebb inflációs nyomást vár 2017-ben, ez pedig az eredményezheti, hogy decemberre 3,4%-ra, az MNB célja fölé emelkedhet az éves mutató értéke.