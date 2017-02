266 ezer aláírás az olimpiai népszavazásért

A másik szám pedig 266 ezer 151 aláírás - jelentette be. Vagyis minden várakozást felülmúlt a végső szám és messze meghaladta a szükséges 138 ezres számot.

45 napja lesz a Fővárosi Választási Bizottságnak, hogy megszámolják az aláírásokat. Ez idő alatt az összes megyeszékhelyre ellátogatnak a momentumosok - kezdte a sajtótájékoztatót Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke.Orbán Viktornak és Tarlós Istvánnak is üzent a mozgalom vezetője: szerinte nekik kellett volna kiírni népszavazást a fővárosi olimpiáról. Szerinte ezek után gyávaság és árulás lenne visszavonni a pályázatot népszavazás nélkül.Negyedmillió ember nevében nyomatékosan felkérik a miniszterelnököt és a főpolgármestert, hogy ne lehetetlenítsék el a népszavazást.Kérdésre válaszolva kifejtette:, de még a 150 ezer is, amit mostanában emlegettek. Az is kiderült később, hogy a Momentum Mozgalom önmagában 200 ezer aláírást gyűjtött, a többit az ellenzéki pártok adták át.