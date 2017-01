29 milliárdos tőkeemelést kapott az állami ipari parkfejlesztő cég

A VG emlékeztet, hogyA társaság alapszabálya szerint az a feladata, hogy felmérje és nyilvántartsa a működő ipari parkokat, illetve az erre alkalmas területeket, ugyanakkor felmérje a befektetői igényeket is. A NIPÜF dolga országos és helyi iparipark-koncepciók készítése, ő veszi meg a területeket, elvégzi a beruházásokat-fejlesztéseket, majd üzemelteti az ipari parkokat, illetve a hasznosításukról is gondoskodnia kell, a bérbeadás mellett szóba jöhet az értékesítés is.Az alapítás óta a NIPÜF alapított négy leánycéget - a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. és a NIPÜF Páty Ipari Park, illetve két klónt is bejegyzett a cégbíróság Alfa, illetve a Béta név mellett.Egy szeptemberi kormányhatározat a hatvani és pátyi ipari parkra 27,54 milliárd forintos keretet rögzített (84 hektár ipari park kialakításáról, zöldmezős beruházásról van szó), de ez nem jelenti azt, hogy a költségvetés biztosan ennyivel finanszírozza majd a két beruházást. A cél ugyanis az, hogy a NIPÜF minél nagyobb mértékben piaci forrásokat vonjon be.