A déli migrációs út lezárásával próbálkozik az EU

A déli migrációs útvonal lezárására készül az EU

Miután az EU délkeleti végein a tavaly márciusi EU-török megállapodás és más intézkedések következtében 98 százalékkal csökkent az illegálisan Európába érkezők száma, a migrációs hullám súlypontja újra a Földközi-tenger középső medencéjére tevődött át. A Máltán elfogadandó intézkedéscsomag ugyanakkor nem tartalmaz egyetlen "csodafegyvert", amitől varázsütésre megváltozna a terepen a helyzet - figyelmeztetnek uniós diplomaták. "Amit tervezünk, annak nem lesznek azonnal látványos eredményei, de a jelenlegi helyzet fenntarthatatlanná vált" - mutatott rá egy illetékes.A csomagnak nem része az a többek között a magyar kormány által is javasolt megoldás, hogy Afrikában a menedékjogi kérelmek benyújtására és elbírálására alkalmas befogadótáborokat nyissanak. A lépés előnye, hogy ebben az esetben a bevándorlók nem jutnának el Európába, ahonnan már nagyon nehéz lenne visszaküldeni őket. EU-források ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá tették, hogy az elképzelés nem került le a napirendről és a jövőben várhatóan előveszik majd.A Bruxinfo beszámolója szerint a tagállami vezetők az alábbi intézkedésekre adják majd áldásukat (ezek némelyike már jelenleg is érvényben van):- A líbiai parti őrségnek nyújtott technikai és egyéb segítség.- Támogatás nyújtása a líbiai helyi közösségeknek a migránsok ellátásában.- Az ENSZ-szel karöltve önkéntes visszatérésre ösztönözni az afrikai bevándorlókat.- Az embercsempészek elleni harc fokozása.- Tájékoztatási kampány elindítása Líbiában a helyi lakosság és a migránsok között.- Líbiának támogatás déli határainak őrzéséhez.