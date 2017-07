A gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lettek

A legtöbbet az eleve a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők bukták: a2010-ben még a jövedelmek 4,2 százalékával, 2016-ban pedig már csak 3,3 százalékával rendelkezett. Ráadásul mindezt úgy, hogy 2006 és 2010 között még növekedett a legalsó 10 százalék jövedelemrésze: 2,6 százalékról 4,2 százalékra.

Ha ezeket az arányokat "forintosítjuk", akkor reálértékben kifejezve a 2006. évi 39,7 ezer forinthoz képest 2010-ben 44,6 ezer forint, majd 2013-ra folyamatos csökkenés mellett, 39,3 ezer forint lett az egy főre jutó havi jövedelmük. A 2010 előtti szintet csak 2016-ban sikerült megelőzni. Mindez azt is jelenti, hogy ebben a közel 1 millió fős körben 10 év alatt mindössze 6 százalékkal nőttek a reáljövedelmek.tartozó közel négymillió fő részesedése az összes jövedelemből a 2006-os 25,8 százalékról 2010-re 29,2 százalékra emelkedett, majd folyamatos csökkenéssel 27,7 százalékra esett vissza, vagyis 2010 után ők is a vesztesek közé kerültek. Egy főre jutó havi jövedelmük reálértéken a 2006-os 65,9 ezer forintról 2010-re 67,7 ezer forintra nőtt, majd 2016-ra 73,8 ezer forintra, ami 9 százalékos bővülés 2010-hez képest.Eközben a közel 3 millió fős középosztálynak tekintettenyhe ingadozás mellett ugyan, de alapvetően stagnált a részesedése. Számszerűleg ez azt jelentette, hogy míg 2006-ban az összes jövedelem 30,4%-a, 2010-ben pedig 32,2%-a jutott erre a csoportra, addig 2016-ban 32,3%, vagyis 2010 óta alig változott részesedésük az összes jövedelemből. Körükben az egy főre jutó havi reáljövedelem a 2006-os 102,5 ezer forintról 2016-ra 114,5 ezer forintra nőtt.A második legmagasabb, asúlya az összes jövedelemből 2006 és 2010 között enyhén nőtt, majd tovább emelkedett 2016-ra. Így 10 év alatt 13,8 százalékról 14,3 százalékra nőtt e tized jövedelemrésze. A reáljövedelműk a 2006-os havi 149,2 ezer forintról 2010-re 132,1 ezer forintra esett vissza, vagyis a válság terhét leginkább ők, valamint a 10. tized tagjai viselték. Csak ezt követően, 2010 után kerültek a nyertesek közé: 2010 és 2016 között ugyanis 159,9 ezer forintra növekedett havi jövedelmük reálértéken, ami 21 százalékos növekedést jelent.Hasonlóan a, ahol a havi reáljövedelem a 2006-os 296 ezer forintról 2010-re 190,7 ezer forintra esett vissza, majd 2010 és 2016 között 252,7 ezer forintra ugrott, ami 32,5 százalékos növekedésnek felel meg. Árnyalja ugyanakkor a képet, hogy a 9. és a 10. tizedben sokkal magasabb lehet a külföldről származó, a magyar statisztikákban azonban meg nem jelenő jövedelmek súlya, illetve körükben a fogyasztás egy jelentős része vállalati juttatásként jelenik meg. Ha ezt is figyelembe vennénk, akkor a jövedelmi különbségek valószínűleg még nagyobbak lennének.Összességében a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező 1-1 millió fő egy főre jutó jövedelmében 2006-ban 7,5-szeres volt a különbség, ami 2010-re 4,3-szeresre olvadt. Az erőteljes jövedelmi átrendezésnek köszönhetően azonban 2016-a ismét nőtt a különbség, 5,4-szeresre.A középosztály jövedelmének több mint egy évtizedes stagnálása és az alsóbb rétegek ezen a téren mutatott relatív leszakadása különösen kopár képet fest, ha a nemrég megjelent MNB tanulmány adatait is figyelembe vesszük. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb elemzése szerintAz természetes, hogy minden mutatóban a felsőbb rétegek mutatkoztak tőkeerősebbnek, de a felső 10% különösen kiemelkedett az erős jövedelemképző erővel rendelkező pénzügyi eszközök területén, azok 66%-át birtokolva. (Ezen belül övék például a részvények 92%-a, az állampapírok 87%-a, de a készpénz és betétállomány 39%-a is). E tekintetben is széles szakadék tátong tehát a legfelső 10% és az őket követő összes alsóbb társadalmi réteg között.A társadalmi leszakadás és az egyenlőtlenségek növekedése elsősorban a kormányzati intézkedések következménye a GKI szerint. Az elmúlt évek trendszerű, mind szélesebb körben fölfele történő jövedelem-újraelosztás főleg az adórendszerben és a szociálpolitikában történt változtatások következménye. Az előbbit leginkább az egykulcsos adó bevezetése és az azt kísérő intézkedések fémjelezték, míg az utóbbit a munkanélküli segély radikális visszavágása, a közmunkában messze létminimum alatti jövedelemért foglalkoztattok jelentős növekedése jelentette. A minimálbér emelése 2017-ben és 2018-ban átmenetileg valószínűleg valamennyit javítani fog a fent felvázolt arányokon. A GKI egyéb vizsgálatai azonban arra mutatnak rá, hogy ez a nettó jövedelmekre a vártnál kisebb hatást gyakorol. Az MNB által kimutatott vagyoni helyzeten csak a tőkejövedelmek erőteljesebb megadóztatása változtatna. Változatlan gazdaságpolitika esetén tehát a társadalmi polarizáció csak átmenetileg mérséklődhet.