A lengyelek úgy kiverték a biztosítékot Brüsszelnél, mint még senki

Az Európai Bizottság tagjai szerdai tanácskozásukon megvitatták a legfrissebb lengyelországi fejleményeket, és az egyeztetés után kiadott bizottsági közleményben hangsúlyozták, hogy rendkívül negatív hatása lenne az igazságszolgáltatás függetlenségére, és fokozná a jogállamiságot érő rendszerszintű veszélyt az országban, ha a jelenlegi formájukban fogadnák el a kifogásolt törvényeket.A bizottságnak a bíróságok működéséről szóló három új törvénnyel van problémája, amelyek közül kettőt már elfogadott a varsói törvényhozás, és egyet már az elnök is aláírt, illetve a legfelsőbb bíróságra vonatkozó azon törvénytervezettel, amelyet nemrég a lengyel szejm (alsóház) elé terjesztettek.Közölték, hogy megvizsgálták a lehetséges politikai és jogi lépéseket, és szükség esetén cselekedni fognak. Mint írták: újabb ajánlást küldhetnek a jogállamisági mechanizmus keretében vagy kötelezettségszegési eljárást indíthatnak,A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az európai uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagállam egyhangú támogatására van szükség. Éppen emiatt nem valószínű, hogy az eljárás végig tudna menni, mert esélyes, hogy Magyarország kiállna Lengyelország mellett.A Bizottság arról számolt be, hogy a biztosok kollégiumának jövő heti ülésén újból megvitatják a kérdést.Gyorsan előkészítjük a kötelezettségszegési eljárásokat az uniós jog megsértése miatt, hogy jövő héten meg tudjuk őket indítani - jelentette ki sajtóértekezletén Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke.Összességében (a változtatások) felszámolnák a bíróságok maradék függetlenségét, és a kormány teljes politikai ellenőrzése alá vonnák az igazságszolgáltatást - mondta. Hozzátette:Az államfői aláírásra váró egyik törvény megszüntetné a 25 fős országos igazságszolgáltatási tanácsban (KRS) helyet foglaló 15 bíró eddigi kinevezési rendjét, és átalakítaná magát a testületet is. A tanácsban lévő 15 bírót ezentúl nem a szakmai szervezetek, hanem az alsóház lépviselői választanák meg. A legfelsőbb bíróságról szóló törvénytervezet egyebek mellett felmentené a törvényszék mostani tagjait, azok kivételével, akiket az igazságügyi miniszter kivonna ennek hatálya alól.Szerda délután Angela Merkel telefonon egyeztetett az ügyben Andrzej Duda lengyel államfővel. A német kormány szerint a szóban forgó kérdések nagyon alapvetően érintik a hatalmi ágak szétválasztását és a független igazságszolgáltatást, és úgy vélik, a hatalmi ágak elválasztása és az igazságszolgáltatás függetlensége a működőképes jogállam ismérvei közé tartoznak.Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke arról is beszélt, hogy a jogállamiság kérdését tekintve a lengyel és a magyar helyzet eltér, ugyanis Magyarországon nem kívánják az igazságügyi miniszter befolyása alá vonni a bírói testület munkáját, azaz nem kérdőjelezik meg a hatalmi ágak szétválasztását. Aláhúzta ugyanakkor, hogy vannak problémák Magyarországgal, amelyek miatt kötelezettségszegési eljárások vannak folyamatban.Még május során egyébként az Európai Parlament is megszavazta a 7. cikkely szerinti eljárás előszobáját, azaz ott nem a Bizottság, hanem a parlament kezdeményezése nyomán indulna el egy ilyen retorziós folyamat. Ebben is eltér tehát a lengyel és a magyar helyzet.