A magyarok csak azt szeretik az EU-ban, hogy ömlik a pénz

Akkor viszont jogosan vetődik fel a kérdés: valójában mit is támogatunk mi ennyire az EU-ban, ha a közösség egyik alappillérét is elutasítjuk? Elképzelhető, hogy a magyarok csak addig ilyen pozitívak az EU-tagsággal kapcsolatban, amíg mi vagyunk a pénzosztás nettó haszonélvezői. Nálunk nagyobb arányban csak a görögök és a lengyelek utasítják el a közös európai kereskedelempolitikát.

Lassan eltelik egy év a brit népszavazás óta, ennek apropóján készített egy friss felmérést a Pew Research Center arról, hogyan viszonyulnak az állampolgárok jelenleg az Európai Unióhoz. A legfontosabb, hogy a magországokban, Németországban és Franciaországban egy év alatt 18 százalékponttal ugrott meg az EU támogatottsága.A németeknél például most az emberek 68%-a támogatja az Uniót, miközben egy éve csak 50 százalék volt ez az arány. Ennél magasabb csak a lengyeleknél az EU támogatottsága. Magyarországon a felmérés szerint az emberek 67%-a gondol pozitív dolgokat az Unióról, tavaly ez az arány alig haladta meg a 60%-ot. Érdekesség, hogy egy évvel a Brexit-népszavazás után a britek is sokkal kedvezőbbnek látják a helyzetet, most 54% a közösség támogatottsága, ami 10 százalékponttal magasabb, mint egy éve.A kilenc vizsgált ország közül. A legmagasabb arányban a görögök és az olaszok hagynák ott az EU-t, de a franciáknál és a svédeknél is 20 százalék felett van az arány. Eközben a magyaroknak mindössze 13%-a gondolja úgy, hogy jobb lenne nekünk az Unión kívül, 77% viszont bent maradna. Ugyanakkor a megkérdezett magyarok 44%-a úgy gondolja, hogy hasznos lenne népszavazást tartani a kérdésről.Érdekes a Pew Research felmérésében, hogy az európai emberek többsége, 49%-a szerint Németországnak túl nagy hatalma van az EU-n belül, 36% pedig úgy gondolja, hogy ez indokolt. Emellett az emberek kétharmada elégedetlen azzal, ahogy az EU a menekültválságot kezeli, Magyarországon 66% ez az arány. Részben ezzel függ össze, hogy a magyarok 82%-a szerint továbbra is a kormánynak kellene meghoznia az ezzel kapcsolatos döntéseket, csak 9% adná Brüsszel kezébe ezt a jogot.A menekültválság máshol is vitatott kérdés, az azonban érdekes, hogy a magyarok szerint a kereskedelmi megállapodásokat is a kormánynak kellene megkötnie. A megkérdezettek 55%-a legalábbis így gondolja, és csak 28% adná Brüsszel kezébe a kereskedelempolitikát.