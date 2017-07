A németek is kiakadtak az oroszellenes amerikai szankciókon

Trump hatalmát is korlátozzák a lépések

A törvény szigorú pénzügyi szankciókat foganatosít a három ország ellen, de korlátozza az elnök hatalmát is.

A szankciók érintenek európai és amerikai cégeket egyaránt. Korlátozzák az Egyesült Államok beruházási lehetőségeit is orosz vállalatokban, és amerikai cégek nem vehetnek részt olyan energetikai projektekben, amelyekben orosz vállalatok részesedése legalább 33 százalékos.

A szankciók európai - német, francia, osztrák, holland - vállalatokat is érintenek.

Észak-Korea és Irán is kapott szankciókat

Újabb iráni szankciók a rakétakísérlet miatt

A pénzügyminisztérium Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatala (OFAC) Mnuchin pénzügyminiszter aláírásával pénteken közleményt hozott nyilvánosságra, amelyben bejelentette: szankciókat foganatosít az iráni ballisztikusrakéta-program fejlesztésében központi szerepet játszó Shahid Hemmat vállalatcsoport (SHIG) hat leányvállalata ellen a csütörtöki rakétafelbocsátás miatt.



"Az Egyesült Államok kormányzata továbbra is kíméletlenül fellép az Irán ballisztikusrakéta-programjával összefüggő tevékenységek ellen, legyen szó műhold felbocsátására alkalmas rakéta tesztjéről, ballisztikusrakéta-rendszerének fejlesztéséről, vagy jemeni hútik Szaúd-Arábia elleni rakétatámadásainak valószínűsíthető támogatásáról, ahogy az a múlt héten történt" - fogalmaz a minisztériumi közlemény.



Az új szankciók azokat a vállalatokat veszik célba, amelyek kulcsszerepet játszanak az iráni ballisztikusrakéta-programban. Közleményében Steve Mnuchin hangsúlyozta az Egyesült Államok "mélységes aggodalmát" az iráni rakétaprogram fejlesztése és rakétakísérletei matt.



A szankciók értelmében az érintett cégek valamennyi esetleges amerikai vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikaiaknak hogy bármiféle üzleti kapcsolatot folytassanak velük. A közlemény figyelmeztet arra is, hogy szankciók fenyegetik az e cégekkel kapcsolatban álló nem amerikai pénzügyi intézményeket is.



Teherán csütörtök hajnalban végzett sikeres rakétakísérletet: műhold felbocsátására alkalmas, Szimorg típusú rakétát lőtt ki. Szakértők szerint a Szimorg Irán eddigi legfejlettebb rakétatípusa. Pár órával ezt követően az amerikai külügyminisztérium szóvivője közleményben ítélte el a rakétatesztet.

Erőteljes orosz válaszlépések

Német és kínai tiltakozás

a nemzeti exportérdekek érvényesítéséhez és a hazai energiaszektor támogatásához

az újabb szankciók ügye valójában a cseppfolyósított amerikai földgáz európai értékesítéséről és az orosz földgáz kiszorításáról szól, a legfőbb cél pedig a munkahelyek biztosítása az amerikai energiaszektorban.

A száztagú amerikai szenátusban csütörtökön este 98:2 arányban fogadták el a szankciókat megfogalmazó törvénycsomagot. A szenátusi szavazásra két nappal azt követően került sor, hogy a képviselőház szintén elsöprő többséggel - 419 igenlő és három ellenző vokssal - megszavazta a törvényt.A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök aláírja a törvényt, hogy az hatályba léphessen, de néhány elemző kétségeit hangoztatta ezzel kapcsolatban. Anthony Scaramucci, a Fehér Ház új kommunikációs igazgatója sejtetni engedte: Trump a törvénycsomagot akár meg is vétózhatja. (A törvényhozásban azonban várhatóan elegendő szavazattöbbség gyűlne össze az elnöki vétó elutasításához.)Trumpnak ugyanis minden olyan kérdésben, amely "az amerikai külpolitikában jelentős változást okoz", jelentést kell írnia a kongresszusnak és döntését a törvényhozóknak jóvá kell hagyniuk. Így például önhatalmúlag nem oldhatja fel az Oroszország elleni szankciókat sem - ami nyilvánvalóan nincs ínyére Trumpnak.A szankciók vállalatokat és egyéneket vesznek célba, köztük az orosz energetikai szektor és bankrendszer szereplőit, fegyvergyártó cégeket, valamint a tavalyi amerikai választási folyamatba történt beavatkozással megvádoltakat.Amerikai bankok egyébként már eddig sem folyósíthattak hosszú lejáratú hiteleket energetikai projektekkel foglalkozó orosz vállalkozásoknak.Pénzbüntetést kell fizetniük azoknak a vállalatoknak, amelyek részt vesznek orosz energetikai beruházásokban - például az Északi Áramlat-2 nevű olajvezeték megépítésében - vagy bármilyen módon segítik az ilyen jellegű beruházásokat. A törvénynek ez a passzusa azonban nem kötelező érvényű, alkalmazásáról az elnök dönthet. Az energetikai vonatkozásokról az elmúlt napokban már többször is írtunk:Az amerikai gáz- és olajcégek tiltakozása nyomán módosították a törvénynek ezt a részét, és a végső változat szerint amerikaiak akkor nem vehetnek részt orosz energetikai projektekben, ha azoknak orosz vállalkozások is részesei.Az Észak-Koreára kirótt szankciók kimondják: észak-koreai hajók, vagy az ENSZ Észak-Korea elleni szankcióit tiszteletben nem tartó országokMegtiltja a törvény észak-koreai termékek amerikai behozatalát is.A törvénycsomag Iránra vonatkozó része kötelező büntetést ír elő mindazokra, akik részt vesznek az iráni ballisztikusrakéta-programban vagy üzleti kapcsolatban állnak e programban résztvevőkkel.ugyanannyira, ahány orosz külügyi alkalmazott az Egyesült Államokban dolgozik. Az Egyesült Államok Moszkvában nagykövetséget, Szentpéterváron, Jekatyerinburgban és Vlagyivosztokban pedig főkonzulátust tart fenn és a RIA Novosztyi hírügynökség szerint "200-300 fővel" kell csökkentenie képviseletei személyzetének létszámát.A létszámkorlátozás mellett Moszkva azt is tudatta, hogy az amerikai nagykövetség munkatársaitMoszkva szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések ellentétesek a nemzetközi joggal és azt bizonyítják, hogy Washington külpolitikája "rendkívüli agresszív". A külügyminisztérium világossá tette azt is: további orosz diplomaták amerikai kiutasítása esetén hasonlóképpen fog eljárni és fenntartotta magának a jogot arra, hogy a kölcsönösség jegyében amerikai érdekeltségeket érintő további lépéseket is tegyen. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő közölte:Sigmar Gabriel német külügyminiszter szerint elfogadhatatlan lenne, ha az Oroszország elleni újabb amerikai szankciók európai cégeket sújtanának. Hangsúlyozta:Tudja ezt Trump is, akinek "most el kell döntenie, hogyan tovább".A szankciók politikája nem megfelelő és nem alkalmas eszköz- tette hozzá a politikus, megerősítve korábbi nyilatkozatát, miszerintaz amerikai szenátus "egyoldalúan" hozott törvényt szankciókról, és ha ezek ártanak Kínának, akkor Peking meg fogja védeni saját érdekeit.