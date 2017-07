A törökök elutasítják a csatlakozási tárgyalások felfüggesztését

Az Európai Parlament csütörtökön ugyanis olyan javaslatról szavaz, amely a csatlakozási tárgyalások felfüggesztésére szólítja fel a tagállamokat, s más területeken szorgalmaz együttműködést Ankarával. Az Európai Parlament állásfoglalásának azonban nincs jogi következménye, csatlakozási ügyekben a tagállamoké a döntő szó.Celik Johannes Hahn szomszédságpolitikáért és bővítési tárgyalásokért felelős uniós biztos látogatásakor nyilatkozott újságíróknak. Azt mondta, hogy az uniós parlament hibát követ el, mert ez a hozzáállás senkinek nem válik hasznára. Az EP azért szorgalmazza a tárgyalások felfüggesztését, mert a javaslat szerint Recep Tayyip Erdogan elnök fellépése az ellenzékkel szemben, hatalmának megszilárdítása megkérdőjelezi, hogy Törökország a tagjelölti státusra alkalmas demokratikus jogállam."Visszakézből elutasítunk minden olyan javaslatot, amely a csatlakozási tárgyalások helyett szoros együttműködést szorgalmaz Törökország és az Európai Unió között" - hangsúlyozta Ömer Celik.A tavalyi puccskísérlet óta több uniós tagállam is bírálta a török vezetés kemény fellépését, a tömeges elbocsátásokat és tízezrek bebörtönzését. Volt, aki a csatlakozási tárgyalások felfüggesztését is megpendítette már, de erről soha nem született hivatalos uniós döntés. A tárgyalások mindazonáltal eleve lassan haladnak: Törökország harminc évvel ezelőtt kérte felvételét, a hivatalos csatlakozási tárgyalások 12 évvel ezelőtt kezdődtek meg, és egyelőre csak egy fejezetet sikerül lezárni. Celik szerint ennek politikai okai vannak, mert Törökország esetében még az egyes tárgyalási fejezetek megnyitásának is előfeltételei vannak.