A választókat nagyon félrevezették - Új Brexit-népszavazást kell kiírni?

Wolf nem az első, aki felveti egy új népszavazás lehetőségét. Nigel Farage, az elszakadáspárti UKIP félig-meddig visszavonult egykori vezére a választási eredményeket látva szintén megérezte, hogy egy "jó" Brexit esélyei rohamosan csökkennek, ezért gyorsan kilátásba helyezte, hogy ha esetleg újabb népszavazást írnának ki a Brexitről, akkor teljes erővel visszatér a politikába. Ebben nem is az ő személye az érdekes, hanem az, hogy a toryk választási kudarca után lehetőségként felmerül még egy népszavazás lehetősége.A Brexit népszavazás utáni értékelésünkben mi is azt írtuk, hogy a Brexitet nemigen lehet megpuccsolni, de a következő időszak a mélyülő politikai válság időszaka lehet Nagy-Britanniában. Akkor is úgy láttuk, hogy a Brexit elkerülésének talán egyetlen olyan módja látszik, amelyik úgy-ahogy elfogadható eredményre vezethet. "Eszerint azonnal be kell jelenteni a kilépésre való felkészülést, majd két év alatt le kell tárgyalni az EU-val a feltételeket. Ezek után Nagy-Britanniában kiírnak egy újabb népszavazást, mondván, most már pontosan lehet tudni, ki mire szavaz, így ez legitim módon írhatja felül a két évvel korábbi eredményt."Ettől még most is nagyon messze vagyunk, de azért érdekes, hogy már fel-felbukkan egy ilyen forgatókönyv lehetősége. Bizonyára nem utoljára.