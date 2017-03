A világ talán soha nem fog teljesen kigyógyulni a 2008-as válságból

a jegybankmérleg leépítésének kérdése a gazdaság helyzetétől, nem az alapkamat szintjétől függ majd.

nem tudják, miképp lehetne a hat év alatt ötszörösére duzzad Fed-mérleget belátható időn belül leépíteni, úgy, hogy közben egy piaci összeomlás ne rántsa magával az egész gazdaságot.

Gyógyszer vagy drog?

Hogyan, milyen csatornákon keresztül fejti ki a hatását a QE? Vagyonhatás: a jegybanki kereslet felfelé hajtja a különböző eszközosztályokba tartozó értékapírok árát, ez pedig - mivel a másodpiacon történik a tranzakció - vagyonnövekedést jelent azoknak a magánszemélyeknek, akik érdekeltséggel bírnak ezekben az eszközökben, a vagyonnövekmény egy része pedig fogyasztás formájában csapódik le. Legalábbis elméletileg.

A piaci szereplők a vagyonnövekmény egy részét nem költik el, hanem újra befektetik, azonban az egyre kedvezőtlenebb ár miatt immár nem állampapírba, hanem más, magasabb megtérüléssel kecsegtető, kockázatosabb eszközökbe, például vállalati kötvényekbe. A többletkereslet a kockázatosabb értékpapírok árát is megnöveli (vagyis csökken a hozamszint), ez pedig olcsóbb forrásbevonást jelent, ami jótékonyan hat a beruházási kereslet alakulására.

A külföldi eszközök iránti kereslet is megnő, ami így - minden egyéb tényező változatlansága mellett - az adott ország devizájának leértékelődéshez vezet, ez a magasabb importárakon keresztül növeli az inflációt, illetve a hazai termékek költségalapú export-versenyképességének javulásához is hozzájárul, ami pedig a GDP-növekedéshez járul hozzá.

Az állampapír-piaci hozamok esése olcsóbbá teszi az államháztartás finanszírozását, ami amellett, hogy elviselhetőbbé teszi az adósságterheket, nagyobb költségvetési mozgásteret jelent a nehéz helyzetben lévő országoknak .

. Bár a Fed korábban már 2015, illetve 2016 utolsó hónapjában is kamatot emelt, mindkét évben csalódást okozott a szigorítási ciklus lassúsága, nem csak a piaci szereplők, de a Fed-tanácstagok előrejelzései alapján is. Most, feltéve, hogy nem történik drámai fordulat az amerikai gazdaságpolitikában.Hiába azonban a kamatszint normalizálódása,, pedig az elemzőket, illetve most már a befektetőket is egyre jobban érdekli. Ez nem más, mint. Janet Yellen, a Fed elnöke a múlt hét szerdai döntés utáni sajtótájékoztatón kapott is egy kérdést ezzel kapcsolatban, amit lerendezett annyival, hogyEzt a mondatot többféleképpen is lehet értelmezni. Az optimistábbak fordíthatják úgy, hogy, hogy a szigorítási ciklus várható felgyorsulása mellett még ezzel is nyomás alá helyezzék a piaci szereplőket. A kijelentésnek viszont lehet egy olyan olvasata is, hogyA mennyiségi lazítás (QE), vagyis az eszközvásárlási programok eredeti célja az volt, hogy. Az elején még úgy tűnt, működik ez az unortodox válságkezelési intézkedés, az idő elteltével azonban egyre inkább veszített hatékonyságából, ráadásul a negatív kockázatok is fokozatosan előtérbe kerültek.Az alábbi ábra milliárd dollárban kifejezve mutatja a három legnagyobb jegybank, a Fed, az EKB és a Bank of Japan mérlegfőösszegének alakulását.

A két intézmény együttes mérlegfőösszege a 2008-as 3500 milliárd dollárról 2016 végére 8500 milliárd dollárra nőtt, a növekmény pedig gyakorlatilag teljes egészében az állampapír-vásárlásoknak tudható be. Saját devizában nézve még nagyobb volt a növekedés üteme, azonban a dollárral szembeni jelentős leértékelődésük csökkenti a dollárban kifejezett értéket.

Az amerikai kötvényhozamok, és ezáltal a globális hozamszintek hirtelen emelkedése (vagyis a kötvényárfolyamok beszakadása) súlyos pénzügyi stabilitási kockázatokat hordoz magával.

Megdrágulna az államháztartások finanszírozása, ami csak tovább fokozná a bajt azokban az országokban, ahol már így is a fenntarthatatlan szint közelében van az államadósság.

Sok vállalat szintén az elmúlt években rendkívül olcsóvá váló finanszírozási forrásnak köszönheti fennmaradását, így a hozamelvárások növekedése a fizetésképtelenség felé sodorhatna rengeteg céget. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, azoknak a befektetésre nem ajánlott besorolású vállalatoknak a kötvényhozamai emelkednének leginkább, amelyek egyébként is rossz helyzetben vannak, tovább súlyosbítva ezzel a problémát.

A kötvénypiacok mellett a részvénypiacok sem maradnának érintetlenek, hiszen a kockázatmentesnek tekintett állampapír-hozamok hirtelen emelkedése a részvények értékelésénél jóval magasabb diszkontrátát eredményezne, ami nem sok jóval kecsegtet a bikapiac jövőjével kapcsolatban.

És akkor még nem is beszéltünk a mérleg leépítéséről

A jegybankmérleg leépítése gyakorlatban azt jelentené, hogy miután az intézmény lejáratig tartja az értékpapírokat, az ezekből befolyó összeg egy részét nem fekteti be újra állampapírba, vagyis elkezdi kivonni a azt a többletlikviditást, amit a QE-vel juttatott a rendszerbe.

Az UniCredit elemzői szerint alsó hangon 85 bázisponttal emelné a 10 éves amerikai állampapír referenciahozamát, ha a Fed nem fektetné be újra azt a pénzösszeget, ami az eszközvásárlási program keretében vett, 2018-2020 között lejáró állampapírokból befolyna.

Szükség van egyáltalán visszatérni a válság előtti állapotokhoz?

A szakember szerint helytálló érvelés, miszerint a nagy jegybankmérleg növeli a monetáris transzmissziós mechanizmus hatékonyságát (vagyis segíti, hogy a monetáris politika elérje a célját), emellett likviditási krízis esetén javítja a jegybank reagálóképességét, ezért nem lehet kívánatos a válság előtti szinthez való visszatérés.

Látszik, hogy bára tapering folyamat (eszközvásárlási program fokozatos leépítése) eredményeként, mivel azonban a lejáró értékpapírokat azóta is újra befekteti a Fed, a mérleg sem tudott szűkülni.A befektetői körökben csak kötvénykirálynak nevezett. Ez a helyzet azonban nem tart örökké, az inflációs és gazdasági kilátásokat elnézve az Európai Központi Bank jövőre jó eséllyel rálép arra az ösvényre, amit a Fed már 2014-ben végig járt, vagyis fokozatosan leépíti majd eszközvásárlási programjának havi keretösszegét, előbb vagy utóbb pedig a japán jegybank is kénytelen lesz csatlakozni hozzájuk.A fenti, nem túl pozitív forgatókönyvben még csak azzal számoltunk, hogy az Európai Központi Bank és a Bank of Japan elzárja a pénzcsapokat, vagyis megáll a nagy jegybankok mérlegbővülésének folyamata, annak leépítése egy teljesen más történet., ami még a pénzcsapok elzárásánál is nagyobb hozamfelhajtó erőt jelentene, ezzel pedig. A Fed esetében az tovább bonyolítja a helyzetet, hogy állampapírok mellett jelentős mennyiségű jelzálog-fedezetű értékpapírral is rendelkezik, amelyektől szintén meg kellene valahogy szabadulni.Külön kihangsúlyozzák, hogy. Emellé ráadásként jönne még, ezen állomány leépítése ugyanis jelentős emelkedést okozhatna a jelzáloghitelek kamatában (és így rendszerszintű kockázatot jelent), tekintve, hogyAzt is hozzáteszik, hogy a lehetséges piaci hatások természetesen az időzítésen is múlnak , illetve azon, hogy pontosan milyen módon és tempóban kívánják a döntéshozók végrehajtani ezt a feladatot.Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy, a Fed korábbi elnöke, akinek a nevéhez fűződik ennek a válságkezelési módszernek az elindítása, január végén maga is írt egy véleménycikket, amiben a Fed-mérleg leépítésével foglalkozott.Ráadásul. Ennek ellenére Bernanke úgy véli, hogy a jelenlegi szintről azért, fontos viszont, hogy a döntéshozók átlássák, illetve a piaci szereplőkkel is tudassák, hogy. A türelem és a következetesség a két legfontosabb szempont.

Ben Bernanke, a Federal Reserve korábbi elnöke. Kép forrása: JIM WATSON / AFP

Bár komoly szakmai vita zajlik, hogy az amerikai jegybanknak mikor és hogyan kellene leépítenie a válságkezelés miatt felpuffadt mérlegét,. Jóllehet, erre sosem kerül majd sor, végső esetben pedig jöhet az államadósság jegybank általi elmonetizálása.