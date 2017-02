90 éve nem látott háborúskodás jöhet, ha ezt meglépi Trump

Lemaradt az Egyesült Államok - Nagyot lépnek előre

Trump már a választási kampányában is masszív adóreformot ígért az amerikai gazdaság felpörgetése érdekében és azóta elnökként is megerősítette ezt az ígéretét, ami "zene volt" a befektetők füleinek: a részvényindexek az egekbe emelkedtek az elmúlt hetekben. Ez nem véletlen, hiszen Trump például azt ígérte korábban, hogyígy a felett világ egyik legmagasabb rátája az egyik legalacsonyabbá válna.Amint látható: az OECD-országokban átlagosan 23%-os a társasági nyereségadó kulcsa, és a nagyobb országok közül az amerikai ráta a legmagasabb, ráadásul az elmúlt 10 évben nem is csökkent. A tao-csökkentés egyéb tényezők változatlanul maradása mellettés többek között ezt árazták be a részvénypiacok. Közbenaz amerikai lépés, igaz például Európában a magas államadósság ennek gátat szabhat.

Hatalmas adókönnyítésről lenne szó

évi 37 ezer 500 dollár jövedelemig 12%-os lenne a szövetségi adókulcs

évi 37 ezer 500 és 112 ezer 500 dollár között 25%-os lenne az adókulcs

az efeletti jövedelem pedig 33%-os kulccsal adózna.

Ez az igazi ütközőpont

nem a 15%-ra, vagy 20%-ra csökkenő tao-kulcs lesz az igazi ütközőpont a republikánus táborban, hanem a Ryan által már hónapok óta szorgalmazott ún. külkereskedelmi importkorlátozó és exportösztönző adóintézkedés ("border adjustment tax").

Trump a januári ellentmondásos nyilatkozatok után a február 23-i Reuters-interjúban azonban egyértelműen támogató hangvételben nyilatkozott az elgondolásról.

Ryan javaslata szerint amellett, hogy a tao-kulcs 35%-ról 20%-ra csökkenne, 20%-os adót kellene kivetni minden amerikai importra és ezzel párhuzamosan az exportot mentesíteni kellene ezen plusz adóteher alól. Ezt a gyakorlatban úgy javasolná megoldani, hogy a vállalatok által az Egyesült Államokba importált áruk- és szolgáltatások értékét hozzá kellene adni a társasági nyereségadó alapjához (amire 20%-os kulcs vonatkozik), míg az amerikai exporttal összefüggő költségeket ki lehetne vonni ezen teher alól.

Lábon lőné magát Amerika

Az UniCredit Research elemzői szerint a külkereskedelmet érintő adólépés alapvetően átírná az adócsomag nettó hatását és nemcsak a nagy exportáló európai országoknak (pl. Németország) lenne hátrányos, hanem visszafelé sülne el az Egyesült Államok gazdaságában is.

Az importot drágító adólépés az infláció felpörgetésén keresztül rontaná az amerikai fogyasztók vásárlóerejét , de közben nem szabad elfelejteni, hogy az amerikai GDP 70%-a a lakossági fogyasztásra épül. A gyengülő fogyasztás tehát érzékenyen érinthetné az egész gazdaságot.

, de közben nem szabad elfelejteni, hogy az amerikai GDP 70%-a a lakossági fogyasztásra épül. A gyengülő fogyasztás tehát érzékenyen érinthetné az egész gazdaságot. Rengeteg munkahely épül az importra, különösen a nagy- és kiskereskedelem. Egy amerikai szakmai szervezeti felmérés (TPW) szerint több mint 16 millió ember dolgozik olyan ágazatokban, amelyek az importra épülnek (az összes munkahely száma mintegy 145 millió). A dráguló árak miatt romló vásárlóerő, illetve az import miatti elbocsátások együttesen jókora ütést okozhatnak az amerikai gazdaságnak - figyelmeztet. Ezzel egyébként összhangban van egy olyan elemzés, amelyet a New York-i Fed egyik elemzési vezetője nem jegybankári minőségében, más kutatókkal együtt publikált a napokban. Az anyag fő üzenete, hogy ez a külkereskedelmi adólépés összességében az amerikai munkahelyek számára csökkenéséhez, nem pedig a növekedéséhez járulna hozzá.

Mi lenne a dollárral?

Az erősödő dollár egyébként vonzóbbá tenné az importot, de közben éppen Trump panaszkodott januárban arról, hogy a túl erős dollár "megöl minket", tehát nem biztos, hogy valóban örülne az amerikai vezetés egy tartósan és jelentősen erősebb dollárnak.

Trump egyébként a személyi jövedelemadó rendszer gyökeres átalakítását is ígérte kampányában, hiszen(az egyéni szja-bevallókra az alábbiak vonatkoznának):A fenti két adóintézkedés az amerikai adószövetség becslése szerint, azaz brutális mértékű adókiengedést jelentene. Ez nyilván hiányozna a szövetségi költségvetés adóbevételei közül, miközben az Egyesült Államoknak az egyik legmagasabb az adósságrátája (a GDP-arányos bruttó ráta már 114%-on áll, míg a német 71%-on, a francia 96%-on, a spanyol 100%-on).Éppen ez lehet az egyik legfőbb akadálya annak, hogy Trump csomagja így átmenjen a törvényhozáson, hiszen a republikánusok is aggódnak az eladósodás miatt, ráadásulés többek között emiatt a csomag teljes hatása kevesebb, mint fele lenne (2400 milliárd dollár) a Trump által belengetett csomagénak - jegyzi meg Andreas Rees, az UniCredit Research németországi vezető elemzője.Ő emlékeztet amerikai kollégáinak becslésére, akik szerint a fenti adócsomag mielőbbi elfogadása (a republikánusok legkésőbb augusztusig szeretnék elérni). Az agresszívnek mondható adólépések ellenére ez nem számít túl nagy hatásnak, amit azzal indokolnak, hogy az amerikai foglalkoztatottság már így is viszonylag magasnak mondható, a gazdasági növekedés üteme pedig már egyébként is dinamikus.A bank németországi vezető elemzője vasárnapi anyagában a fentieken túl rámutat:A cégek ugyanis vegyesen fogadják és erősen kérdéses amerikai, illetve világgazdasági hatásokkal járhat.Andreas Rees azonban mégsem vette biztosra a vasárnapi elemzésében, hogy ezt már most kedden, a törvényhozás mindkét házának összevont ülésén bejelenti Trump, mivelmert hétfő délután Trump a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy előbb az Obamacare rendszer reformjára tesznek javaslatot és csak azt követően jönnek az adójavaslatok.Mindezzel együtt még továbbra isEzt az is indokolja, hogy a lépés jól beleillik a Trump beiktatási beszédében elhangzott üzenetekbe: "Amerika az első", illetve "vegyetek amerikait és alkalmazzatok amerikait".Az importot terhelő, az exportot élénkíteni hivatott adólépésnekMindez az elgondolás szerint elkezdené az egyensúly felé billenteni a havi 35-45 milliárd dolláros külkereskedelmi mérleg hiányt, aminek (Kínával szembeni) mértékére szintén sok negatív megjegyzést tett Trump az elmúlt hónapokban.A Reutersnek adott Trump-interjúban arról is volt szó, amit Trump már szintén belengetett:Trump az interjúban úgy fogalmazott, hogy ezt a lépést elég egyértelműen támogatja, miközben a Ryanék által szorgalmazott lépésnél is erre utalt.Ennek oka az, hogy mivel kevesebbet importálna az USA, így ezek az országok kisebb felvevőpiacot jelentenének az amerikai exportcikkek számára is, közben pedig az amerikai importra épülő gazdasági szegmensÉrdekes kérdés, hogy az importot drágító adólépés mit okozna a dollár árfolyamában. Egyes elgondolások szerint tartósan és jelentősen erősödne, mert egyrészt csökkenne a külkereskedelmi mérleg deficit, másrészt az Amerikában megemelkedő inflációra dollárerősödéssel készülne fel a piac (hiszen még több Fed kamatemelés lenne kilátásban). Az erősödő dollár egyébként az exportból származó jövedelmet dollárban kifejezve növelné, így talán valamennyire kompenzálná az exportáló cégeket, ha egyébként valóban piacot vesztenének az európai és ázsiai protekcionista ellenlépések miatt.Andrea Rees arra emlékeztet: maga Janet Yellen, a Fed elnöke is azt mondta a minapi törvényhozási meghallgatásán: nagyon bizonytalan, hogy egy ilyen külkereskedelmi adó pontosan mit okozna a dollár piacán, mert egymással szembemenő hatások vannak.Azt sem szabad elfelejteni, hogy ha valóban elkezdené lassítani az amerikai gazdaságot a protekcionista lépés (illetve a külföldi ellenlépések), akkor a Fednek nem kamatemelésen, hanem esetleg az újbóli lazításon kellene elgondolkodnia. Az UniCredit Research német vezető elemzője szerinta devizapiacon ugyanis rengeteg hatás "ütközik össze" és ebből alakul ki a piaci árfolyam.Az alábbi grafikon a dollárindex alakulását mutatja, ami a hat legfontosabb külkereskedelmi partner devizájával szemben kialakult együttes dollárteljesítményre utal. Amint látható, tavaly nyár óta jelentős dollárerősödés bontakozott ki és éppen ez tette óvatossá egyrészt a Fedet a kamatemelési dinamikában, másrészt maga Trump is aggodalmának adott hangot a túl erős dollár miatt.

Kiknek fájna leginkább a világban?

Szabályellenes a terv, amit az amerikaiak fontolgatnak

a WTO csak közvetett adókon (pl. áfa) keresztül engedi az import és az export vonzerejét befolyásolni, amivel egyébként világszerte sok ország él is, de a közvetlen adókon (pl. társasági nyereségadó, azaz tao) keresztüli intézkedéseket nem. Márpedig ahogy fentebb bemutattuk: a Ryan/Trump lépés a tao-n keresztül igyekezne nehezíteni/drágítani az importot és segíteni az exporttevékenységet.

Megtorló lépések sorozata indulhat

nem szeretnék senkivel összerúgni a port, de ha a hangnem nem változik és az amerikaiak tényleg meglépik, amit terveznek, akkor egyrészt ellenintézkedéseket fognak tenni, másrészt jogi útra terelik az ügyet.

Andreas Rees szerint igencsak vissza kell menni az időben ahhoz, hogy ilyen, protekcionista válaszlépés sorozatra találjunk példát. Szerinte utoljára 1930-ban, azaz a nagy gazdasági világválság alatt hoztak az amerikaiak hasonló törvényt

Az amerikai import visszafogását célzó Ryan/Trump lépésre készülve a német vezető elemző a 2015-ös GDP-adatok alapján megnézte, hogy az egyes országok exportjából kinek mennyi az Amerikába irányuló export. Ezek alapján, az olasz és a brit adat ennek a fele (2-2%), a franciák a GDP-jük 1,5%-át exportálták Amerikába.a saját GDP-jük 5%-a volt az amerikai export, a kínaiaknál ez 3,7% volt, a japánoknál pedig köze 3%.Érdemes megállni egy pillanatra és belegondolni abba, hogy az Egyesült Államok vezetése olyan adóintézkedésen gondolkodik, amely valójában a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szabályaival ellentétes - hívja fel a figyelmet Andreas Rees. Ennek egyik oka az, hogyEmellettaz intézkedés: az Amerikában exportra gyártott termékek kapcsán a cég levonhatná az adójából az előállítási költségeket, így például a bérköltségeket, miközben az importból származó ugyanazon terméknél a 20%-os tao-val büntetne a rendszer. Ugyanezen logika szerint az otthon gyártott és eladott termékek jelentős árelőnyben lennének az importból származó ugyanazon termékekkel szemben.A fentiek miatt nem véletlen, hogy szokatlanul kemény hangú figyelmeztetést eresztett meg a minap az Európai Bizottság alelnöke. Amint megírtuk: Jyrki Katainen azt mondta, hogyIjesztő belegondolni, hogy jogi jellegű, évekig is eltartó kereskedelmi viták bontakozhatnának ki az eddig a szabad világot, a liberális külkereskedelmet képviselő Egyesült Államok magatartása miatt - utal rá az elemző. Ez az üzleti életben hatalmas károkat okozhat az elhúzódó bizonytalanság miatt és az is bizonyos, hogy ilyen protekcionista lépést a kínaiak sem hagynának válasz nélkül.(Smoot-Hawley Tariff Act), amikor tudatosan vissza akarták fogni és drágítani akarták az importjukat, de ezzel meglátása szerint csak ráerősítettek a gazdasági visszaesésre. Az európaiak is megtorló lépéseket vezettek be és mindennek nem mellékesen a világkereskedelem összeomlása lett a következménye (a világválsággal párhuzamosan) - figyelmeztet az elemző.Arra is emlékeztet:A bank globális konjunktúra indikátora 3 éve nem látott magasságba emelkedett és Európában is elég egyértelmű fellendülésről árulkodnak a múlt héten közzétett beszerzésimenedzser-indexek. Ezt a kedvező képet tudná tehát lerombolni Trump külkereskedelmet befolyásoló adóintézkedése - ha azt valóban az eddig megismert formában jelentenék be.