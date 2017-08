Az aszfalt alá tették be az új magyar csodafegyvert

Lassan vége a beruházásnak

Túlterhelés esetén a menettulajdonságok a jármű kategóriájától függetlenül romlanak (pl. hosszabb fékút, romló kormányozhatóság), így a baleseti kockázat minden esetben nő. A rendszer képes lesz minden áthaladó jármű tengelyterheléseit és össztömegét megmérni. Bármilyen túlterhelt járművel közlekedve bírság kiszabására kell számítani.

A társaság az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében ismerteti: a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) beruházásában országosanA rendszer mozgás közben képes megmérni a járművek tengelyterhelését, összsúlyát, majd ezt összeveti az útdíjadatbázissal, így fény derül az esetleges túlsúlyra. A rendszer az üzembentartót azonosítja, és a büntetést neki címezve szabja ki.Az NFM korábbi tájékoztatása szerint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Közlekedési Hatóság konzorciummal megkötött támogatási szerződésA Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdai közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a mérőhelyek kialakításával kapcsolatos munkálatok miattA projektre szánt összeg már tavaly megjelent a költségvetésben Tavaly év végén indultak a mérőpontok kialakításával kapcsolatos munkálatok, és a napokban érnek véget. Az elmúlt hetekben emiatt találkozhattak az autósok rendszeresen forgalmi dugókkal.A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) a túlterhelt tehergépjárműveket szűri ki automatikusan. Az ilyen járművek ugyanis jobban károsítják az utakat és nagyobb a baleseti kockázat. Emellett a jogkövető fuvarozók versenyhátránya is csökkenhet ezáltal.- magyarázta korábban az NFM. Adataik szerint a magyar utakon futó kamion és teherautó-állomány 8-10 százaléka túlterhelt, nagy része valószínűleg külföldi.A 89 mérőhelyből 74 az útdíj ellenőrzési (UD) rendszer részét képező állomások tartószerkezetére, további kettő pedig meglévő VJT (változtatható jelzésképű tábla) portálra épül. Így mindössze 13 helyszínen kell új tartószerkezetet építeni.Az útdij.hu portál elkészítette térképét a mérőállomásokról korábban:A projekt során a járművek megállítását nem igénylő, automatikus működésű mérőállomásokat alakítanak ki. A mérési pontokon olyan érzékelőket (WIM = Weigh In Motion szenzorokat) telepítenek, amelyek képesek a mozgó járművek tengelyterhelését és össztömegét meghatározni. Ha az automatikus mérés megállapítja, hogy a jármű túlterhelt, helyszíni ellenőrzés után vagy objektív felelősség alapján is kiszabható a bírság.A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) legutóbb arról számolt be , hogy a hazai közúthálózaton 2017. szeptember 19-én indul a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer. Információik szerint a rendszer működését meghatározó jogszabályok Magyar Közlönyben történő közzétételére augusztus 19-én kerül sor.Az objektív felelősségi ágon a szabályszegő gépjármű-üzembentartókra 2017. december 31-ig átmeneti időszak lesz érvényben, melynek tartama alatt szabályszegés megállapítása esetén az üzembentartó csupán figyelmeztetésben részesül, bírság kiszabására részére nem kerül sor.A minisztérium Vezess.hu-nak küldött korábbi válaszából az is kiderül, hogy minden járművet képes lesz ellenőrizni a rendszer.