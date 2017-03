Erre készülhetnek Orbánék a családokkal

Az időzítés nem véletlen

A kormány nagy lépésre készül a családtámogatási rendszerben. Készül egy nagy nemzeti demográfiai program, ami 2060-ig tekint előre és ennek már rövid távú pénzügyi következményei is lehetnek.

Ez aztán pénzbe kerül

A családtámogatások legvalószínűbb pénzügyi megvalósulása a családi adókedvezmény emelése lehet. Főleg annak fényében, hogy Orbán Viktor keddi beszédében megerősítette korábbi álláspontját, miszerint az alanyi jogon járó támogatások emelésében nem gondolkoznak, csakis a teljesítmény után elismerhető kedvezményekben. Éppen emiatt kézenfekvő, hogy a kormány dönt a kétgyermekesek családi adókedvezményének nagyobb emeléséről. A kormány még 2014-ben döntött arról, hogy 2016-2019 között 10 ezerről 20 ezer forintra emeli a kétgyermekes családok esetében a gyermekenként igénybe vehető havi adókedvezmény összegét. Az idei évtől ennek keretében 12500 forintról 15 000 forintra emelkedik a havi kedvezmény mértéke gyermekenként.

Ebbe az elképzelésbe lenne beilleszthető egy esetleges szja-kulcs csökkentése. A kormányfő régi elképzelése a személyi jövedelemadó jelenlegi 15%-os mértékének egy számjegyre történő csökkentése. A nemzetgazdasági miniszter érvelése szerint azonban ez egyelőre a járulékcsökkentés miatt nem fért bele a keretekbe. A mostani kijelentések és az esetlegesen jobban alakuló költségvetési helyzet fényében nem lennénk meglepve, ha folytatná az szja-kulcs csökkentését a hazai gazdaságpolitika. Orbán Viktor az MKIK rendezvényén meg is említette, hogy a kormány folytatni kívánja az adócsökkentés politikáját, bár a konkrét adónemet nem említette meg. Ugyanezen a rendezvényen vázolta fel Matolcsy György is a jegybank már korábban ismertetett versenyképességi javaslatait. Ebben szerepel többek között a munkát terhelő adók mérséklése is, a jegybank szakértői itt konkrétan megemlítik a személyi jövedelemadó általános kulcsának további csökkentését is.

Az MNB javaslatcsomagjában szerepel (ezt a kötetet nevezte Orbán Viktor a jövőbeni gazdaságpolitika vezérfonalának, ezért érdemes a tartalmával tisztában lenni) a gyed felső határának növelése, és az egyszeri anyasági támogatás emelése is.

A kormány már tavaly elismerte, hogy kiemelten figyelik a Lengyelországban bevezetett "500 plus" program eredményeit. Ennek keretében minden második és további gyermek után havi 500 zloty (mintegy 35 ezer forint) támogatást nyújt az állam. Nem tudni, hogy hasonló (családi pótlék emelésre) készül-e a magyar kormány is. A Pénzcentrum kérdésére egyébként az Emmi sajtóosztálya épp a napokban válaszolt úgy, hogy nem tervezik a családi pótlék emelését, helyette az "univerzális jellegű családtámogatási intézkedésekre" helyeznék a hangsúlyt.

A családok támogatásának irányvonalába akár az eddig tervezettnél még nagyobb járulékcsökkentés is beleférhet. Emlékezetes, az idei évtől a munkáltatók járulékterhe csökken 5 százalékponttal, majd jövőre további 2 százalékponttal. Ezen felül akár a munkavállalók járulékterhének csökkentése is szóba jöhet, vagy a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében adott járulékkedvezmények emelése, ahogyan azt a jegybank korábban javasolta.

Mivel az áfa 27%-os általános kulcsának csökkentése nem valószínű, hipotetikusan elképzelhető, hogy a kormány folytatja az áfakulcs csökkentését bizonyos termékek esetében. Ezt a fajta célzott áfacsökkentést pedig akár a családok támogatásaként is tudja kommunikálni, bár Lázár János csütörtöki szavai szerint a kormány nem tervez ilyesmit.

Szintén a költségvetés bevételi oldalára hathat Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter tavaly decemberben bejelentett, ám azóta feledésbe merült 2 CSOK-javaslatából az egyik. Azt szerette volna, ha a lakásvásárlás önrészét is vissza lehetne igényelni az szja-ból. Az Index két héttel ezelőtt rákérdezett a javaslatok előkészítéséről, azonban semmilyen konkrétumról nem tudott beszámolni a minisztérium.

És amivel még támogathatják a családokat

a jelenlegi magyar nyugdíjrendszer nem támogatja a gyermekvállalást, a rendszer inkonzisztens. Ezért olyan nyugdíjrendszerre lenne szükség, amely figyelembe veszi a gyermeknevelésre fordított egyéni erőfeszítéseket, a felnevelt gyermekek számát is. Emellett indokolt lehet a felnevelt gyermek iskolázottságának (és esetleg járulékfizetésének) figyelembevétele is.

Így állunk most

Rövid idő alatt a kormány vezető emberei tettek határozott ígéretet a családoknak. Orbán Viktor miniszterelnök politikai majd gazdasági évértékelő beszéde után Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is egyértelműen fogalmazott A kormány napokban megjelent első féléves munkatervéből is nagyívű terveket lehetett kiolvasni. Törvényjavaslat megalkotására készül a kormány a népesedési helyzet javítása, a gyermekvállalás ösztönzése céljából.Ezek szerint a kormány egy hosszú távú demográfiai programba illesztené az új intézkedéseket, amelyek időzítése azonban nem véletlen:Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a lehetséges lépéseket, amelyek mintegy étlapként szolgálnak a kormány családtámogatási elképzelései megvalósításához.A jegybank szakértői mindezek mellett más, gyermekvállalást ösztönző intézkedéseket is megfogalmaztak. Ezek között szerepelt a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése, családbarát munkahelyi környezet kialakításának ösztönzése, a napközbeni gyermekellátás fejlesztése, ami a magánszektorban ösztönző kedvezményekkel lenne támogatható.Távolabb mutat, azonban demográfiai javaslatként szerepelt a nyugdíjrendszer igazságos és fenntartható átalakítása, ennek egyik lehetséges eszköze a gyermekvállalás nyugdíjrendszerben való elismerése. Az MNB akkori anyaga így szólt:Elismerik azonban, hogy a javaslat óvatos megvalósítást igényel.Az aktuális demográfiai helyzetről épp egy héttel ezelőtt írtunk . Az előzetes adatok szerint 2016-ban 93 100 gyermek született, 1,5%-kal több, mint az előző évben. A 126 900 halálozás 3,6%-os csökkenést jelent a 2015. évihez képest. A természetes fogyás 33 800 fő volt, 6207-tel kevesebb az egy évvel korábbinál. Utoljára 2008-ban volt ennél kisebb a népességfogyás mértéke Magyarországon.Mindezt Orbán Viktor keddi beszédében úgy jellemezte, hogy a demográfiai helyzet javulásnak indult, az első kedvez jelek már látszódnak, itt azonban türelemre van szükség, messze vagyunk az áttöréstől. "A hanyatlás csökken, de attól még hanyatlás marad. Ezért még több forrás kell a családok támogatására" - indokolta a lépések szükségességét.