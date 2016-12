Három céges adózási határidő jár le szilveszterkor

Az év utolsó napjáig választható a kisadózók tételes adója (kata) és a kisvállalati adó (kiva), - ha már január elsejétől ezen igen kedvező adózási módok egyike szerint kíván adózni a vállalkozó - illetve az alanyi mentesség az áfában. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy 2016. december 31-én éjfélig az erre vonatkozó nyilatkozatot el kell juttatni az adóhivatalnak.

A pénztárgéphasználatra újonnan kötelezetteknek is az év utolsó napján jár le a kassza üzembehelyezésére nyitva álló határidő, amely az állami támogatás igénybevételének egyik legfontosabb feltétele.

Akik még idén választják a, a teljes 2017-es évben így adózhatnak. Viszont annak, aki majd csak jövőre választja, számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön - azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő - bevallást is el kell készítenie.Azvállalkozásnak - fő szabály szerint - nem kell áfát felszámítania és fizetnie. Sőt még áfa bevallást sem kell benyújtania. A katát választóknak érdemes megfontolni az alanyi mentességet is, hiszen így már ténylegesen minimálisra csökken az adminisztráció. 2017-ben egyetlen adatlap, bevallás kitöltésével sem kell bíbelődniük, mindössze egyetlenegy nyilatkozatot kell benyújtaniuk, de azt is csak 2018. február 25-én., így 2017-re akkor választható, ha a vállalkozás bevétele sem 2016-ban ténylegesen, sem 2017-ben "észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen" nem haladja meg a 8 millió forintot. Szilvesztert követően az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2018-as adóévre választhatják a már működő vállalkozások.választásával a kis- és középvállalkozások jelentős része spórolhat a közterhein. Jövőre az adófajta még kedvezőbbé válik, hiszen két százalékponttal, 14 százalékra csökken az adó mértéke. Annak a cégnek mindenképp érdemes az év utolsó napjáig átgondolni a kivára-váltást, amelyiknek a bértömege nagyobb a nyereségénél vagy növekedésre fordítja vissza a nyereségét. Ugyan kivára váltani bármikor év közben is lehet, de a 2016-os zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni. A kiva alanyiság kezdő napjával a cégnek ugyanis mindenképp új, önálló üzleti év kezdődik.A kormány több speciális adózási formát kínál a vállalkozásoknak, amelyek jövőre - az adócsökkentés politikájának köszönhetően - még kedvezőbbé válnak. A megfelelő adózási mód kiválasztásával pedig rengeteg pénz spórolható meg törvényi keretek között, ezért minden vállalkozásnak érdemes az év utolsó napjaiban átgondolni, hogy vajon a jelenlegi-e a legmegfelelőbb adózási forma.Az új, kedvező adózási mód bejelentésére szolgáló nyomtatványok (16T101, 16T101E, 16T201T, 16T203KV) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthetőek le, és kényelmesen az ügyfélkapun keresztül, illetőleg - a 16T203KV adatlap kivételével - postai úton, vagy személyesen is benyújthatóak. A döntésben segít az adóhivatal is. A KATA,KIVA2017 linken a vállalkozások a kedvező adózási módokkal kapcsolatos minden részletes információt megtalálhatnak.Mindezek mellett a pénztárgéphasználatra újonnan kötelezett vállalkozásoknak december 31-ig van idejük kódot kérni az adóhivataltól, illetve üzembehelyezni az online kasszát. Ez ugyanis a gépenként 50 ezer forintos állami támogatás igénybevételének egyik legfontosabb feltétele - emlékeztet az NGM közleménye.