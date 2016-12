Így adózol 2017-ben

Áfacsökkentés

a baromfihús (csirke, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk)

a tojás

a friss tej

az internetszolgáltatás

az éttermi szolgáltatások

Nő a dohánytermékek jövedéki adója

A cigarettánál 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25%-a, de legalább 28 800 forint (ez jelenleg 15 700 forint és 28 400 forint).

A szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 120 forint ezer darabonként (ez jelenleg 4 060 forint).

A finomra vágott fogyasztási dohányra 16 200 forint kilogrammonként (ez jelenleg 15 100 forint).

Növekszik a kétgyermekesek családi adókedvezménye és párhuzamosan igénybe vehetővé válik az első házasok kedvezménye

2017-ben az intézkedés második lépcsőfoka lép életbe: januártól a havi adókedvezmény összege 12 500 forintról 15 000 forintra emelkedik gyermekenként.

Jön az e-szja, megszűnik az egyszerűsített bevallás

Csökken a társasági adó és a vállalkozói szja

Csökken a szocho

...és vele az eho

Cafeteria 2017

Kisvállalkozók: alanyi áfamentesség, kata, kiva

"Kedvesebb" lesz az adóhatóság

Bővül az online kasszások köre és bekötik az automatákat is a NAV-hoz

a gépjármű-javítási, karbantartási tevékenységet;

a gépjárműalkatrész-kiskereskedelmet;

a motorkerékpár, alkatrész kereskedelmét, javítását;

a plasztikai sebészeti tevékenységet;

a diszkó, táncterem működtetését;

a textil, szőrme mosását, tisztítását, vegytisztítását, vasalását végzőknek,

a masszőröknek, a fogyasztó- és karcsúsítószalonoknak,

a fitnesz-, testépítő kluboknak,

a taxisoknak

a pénzváltóknak.

Miután 2016-ban 5 százalékra csökkent a sertés tőkehús és az újlakás-értékesítés áfája, 2017-ben újabb termékek, illetve szolgáltatások kerülnek kedvezményes adókulcs alá.Január 1-jétől az általános 27 százalékos áfakulcsrólcsökkenáfája.Emellett az újévben 27 százalékrólcsökkenáfája is. Az éttermi szolgáltatásokra vonatkozó adókulcs 2018-ban tovább, 5 százalékra csökken.A dohánytermékek adómértéke az uniós előírások alkalmazásának megfelelően emelkedik, 2017. januárjától a következőképpen:Emellett január 1-jétől jövedéki adó terheli az e-cigarettát is.Még 2014-ben határoztak arról, hogy 2016 és 2019 között 10 ezerről 20 ezer forintra kívánják növelni a kétgyermekes családok esetében a gyermekenként igénybe vehető havi adókedvezmény összegét.Összességében tehát egy kétgyermekes családnak az eddigi 25 ezer forint helyett 30 ezer forint adókedvezmény jár majd havonta.Ezzel összhangban az adóalap-kedvezmény gyermekenként az eddigi 83 333 forintról 100 000 forintra emelkedik, vagyis a jövedelemnek ekkora része után nem kell adót, illetve járulékot fizetni.Az egygyermekesek továbbra is 10 ezer forintot, míg a három, illetve több gyermekesek gyermekenként 33 ezer forint adókedvezményt kapnak az államtól.Újdonság 2017-ben az is, hogy ezentúl párhuzamosan igénybe vehető leszaz első házasok kedvezménye és a családi adókedvezmény.Jövőre megszűnik az egyszerűsített bevallás és az adónyilatkozat választásának lehetősége, helyette azonban bevezetik az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezetet (eszja). A 2016. évre vonatkozó adóbevallásnál továbbra is választható marad a munkáltatói adómegállapítás, és aki akarja az saját maga is is megírhatja a bevallását.A novemberi országos bérmegállapodásban foglaltak szerint januártóla vállalkozások által fizetendő társasági adó kulcsa. Eddig az adó mértéke az 500 millió forintot meg nem haladó pozitív adóalapig 10 százalék, az a feletti adóalapra 19 százalék volt.Mindez azt is jelenti, hogy a TAO-kulcs csökkentése a nagyvállalatoknak jelent majd igazán nagy könnyítést. Belőlük körülbelül 1000-1100 van az országban a félmillió vállalkozás között.Az társaságok mellett az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadója is egységesen 9 százalék lesz jövőre.Szintén a novemberi bérmegállapodás vívmánya amérséklése. Az eddigi 27 százalékos kulcs 2017 januárjától, majd 2018-ban még tovább. A járulékcsökkentéshez kapcsolódó részletes számításainkat ebben a cikkünkben találod.Az intézkedés egy tetemes minimálbér- és garantált bérminimum emeléssel társul, így az alacsony béren foglalkoztatóknak csak kisebb segítséget jelent.A szocho csökkentésével összefüggésben a 27 százalékosis2017-től.Emellett egyszerűsödnek is az eho szabályai. Jövőre senkinek nem kell a kamatjövedelem után 6 százalékos mértékű ehot fizetnie, és az eddig a különböző jövedelmeket terhelő, öt kulcsot (6%, 14%, 15%, 20% 27%) tartalmazó rendszer kétkulcsossá válik, és csak a 14 százalékos és a 22 százalékos mérték marad fenn.2017. január 1-jétől jelentősen változik a béren kívüli juttatások köre, a 2016-os palettából csakmaradnak meg. Ugyanakkor újdonságként megjelenik, hogy a munkaadó béren kívüli juttatáskéntadhat a munkavállalójának. A 100 ezer forintos keretösszeg arra az esetre vonatkozik, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.Mindössze ez a két elem adózik majd kedvezően ezentúl. 2017-ben e béren kívüli juttatások értékének 1,18-szorosára kell 15 százalék személyi jövedelemadót és 14 százalék ehót fizetni, így a teljes közteher jövőre az idei 34,51 helyett 34,22 százalék lesz.Az egyes meghatározott juttatások esetén az adó alapja szintén az 1,18-as szorzóval korrigált érték, de a 15 százalék szja mellé az új, 22 százalékos eho társul. Így 43,66 százalék munkáltatói teherrel lehet kalkulálni 2017-ben az idei 49,98 százalék helyett. Ez alá a teher alá esnek ezentúlbiztosítása is.Új juttatás lesz 2017. január 1-től a munkáltató által nyújtott, ami a hazai munkaerő mobilitás elősegítését célozta meg. Annak érdekében, hogy a munkáltatók minél szélesebb körben éljenek ezzel az új támogatási formával a foglalkoztatásban töltött évek számához igazodóan a minimálbér 40-25-15 százalékáig biztosít adómentességet az állam.Az áfatörvény változása szerint az2017-ben 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik, vagyis eddig az összegig a vállalkozóknak nem kell áfát felszámítania és fizetnie az államkasszának, sőt még áfabevallást sem kell benyújtania.választó adózóknál a bevételi értékhatár 6 millióról 12 millió forintra emelkedik, amiből az áfatörvény-változásokkal összhangban az eddigi 6 millió helyett 8 millió forintos bevételig élvezhetnek áfamentességet. A kata bevételi értékhatára felett fizetendő adó kulcsa továbbra is 40 százalék.mértéke a törvény által meghatározott adóalap 16 százalékáról 14 százalékra mérséklődik 2017-ben, majd 2018-ban további 1 százalékponttal 13 százalékra. Ennek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.több átalakítása között szerepel az is, hogy az eddigi 25 helyett 50 foglalkoztatottig választható ez az adózási forma, és a vállalkozás mindaddig a kisvállalati adó hatálya alatt maradhat, amíg a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 100 főt. Emellett duplájára emelik a már kivázó cégeknél a kiva alanyiság megszűnését eredményező értékhatárt. A belépési értékhatár továbbra is 500 millió forint marad, azonban mindaddig a kivában maradhat a cég, amíg el nem éri az 1 milliárd forintos bevételt.A hibázó adózók szankcionálása helyett megjelenik az adóhatóság úgynevezett. Ennek a lényege, hogy a NAV a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása érdekében első körben kapcsolatfelvételt kezdeményez az adózóval, esetleg felhívja önellenőrzésre. Az eljárás keretében önként rendezett jogsértések miatt nincs szankcionálás.Január 1-jétől tíz új tevékenységi körben lesz kötelező online pénztárgépet használni:2017. június 29-ig kapnak haladékot az étel-, illetve italautomatát üzemeltetők, az év második felétől kezdve az automatákat is csak az ún. automata felügyeleti egységgel (AFE) lehet majd működtetni. Ezzel az automaták forgalmát online tudja követni majd a NAV.Emellett valamikor jövőre, az év második felében válhat kötelezővé a számlázó programok adóhatósághoz történő online bekötése is.