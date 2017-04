Kósa megígérte: jövőre kisebb lesz a reklámadó

Szeretnénk a reklámadót csökkenteni

A reklámadót egy héttel ezelőtt nyújtotta be a kormány nevében a Nemzetgazdasági Minisztérium és gyakorlatilag kevesebb, mint egy hét alatt kiderült, hogy tartalmában ezek szerint nincs rendben, még a kormánypártok szerint sem.



Már múlt héten Lázár János is felvetette, hogy a reklámadó 2018-as mértékéről korai lenne még beszélni, mert a jövő évi adótörvényeket csak később terjeszti be a kormány. A mostani törvényjavaslat-visszavonás viszont arra utal, hogy a kormány sem tudja még pontosan, hogy mit is akar.