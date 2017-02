Másfélezer adóeltitkolót csípett el a NAV - Te is köztük lehetsz

A nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása céljából 2014-ben kötött úgynevezett FATCA-egyezménynek köszönhetően a NAV az amerikai adóhivataltól adatokat, pontos pénzintézeti számlainformációt kap azokról a magyar illetőségű személyekről, akik Amerikában jövedelmet szereztek - mondta az államtitkár.A jövő héten indulhat a támogató eljárás azoknál az adózóknál, akik jövedelmet szereztek Amerikából, ám ez az összeg nem szerepel a bevallásukban. A kockázatelemzők ezúttal csak azokat a 2014-ben Amerikában osztalék- és kamatjövedelmet szerző adózókat vették górcső alá, akiknek a 2014-re vonatkozó kamat- és osztalékbevételük több, mint a bevallásukban szereplő összeg. Az adóhivatali rostán fennakadó mintegy 2 ezer adózót most a NAV támogató eljárással segíti.Az Amerikában szerzett osztalék- és kamatjövedelmet a bevallásban is fel kell tüntetni. Ha az adózókat nem támogató, hanem ellenőrzési eljárásban vizsgálná a NAV, az érintettek a befizetni elmulasztott adó megfizetésén túl akár 200 százalékos adóbírsággal és a jegybanki alapkamat kétszeresére rúgó késedelmi pótlékkal is számolhatnának.Ezzel ellentétben a támogató eljárásban az adózó lehetőséget kap a NAV-tól arra, hogy saját maga önellenőrzés keretében rendezze 2014-es bevallását.Hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a támogató eljárásban való részvétel önkéntes, minden érintettnek érdemes kihasználnia, hiszen az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt semmilyen szankciót nem szabhat ki a NAV.Tállai András jelezte, januártól az azonos típusú jövedelmet szerző adózók bevallásait vizsgálja a NAV. Az airbnb-zők után most az amerikai osztalék- es kamatjövedelem következett.