Megszavazták a legújabb adócsökkentést

Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy váratlan járulékcsökkentési lépés, ugyanis az egy évvel ezelőtt megkötött, hat évre szóló bérmegállapodásba már belefoglalták ezt a csökkentést, a bérnövekedés mértékéhez kötve.

A parlament más törvénymódosításokról is döntött:Ezzel párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa is csökken 19,5 százalékra.A törvény nyomán a főállású kisadózók által igénybevett pénzbeli ellátások alapja 94 400 forintra, illetve magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 158 400 forintra emelkedik.Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai is módosulnak, amelynek értelmében a kifizetőt terhelő ekho 20-ról 19,5 százalékra csökken.