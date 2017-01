Megvalósulhat Orbán Viktor adóálma

Szja=9%?

Magyarországon várhatóan robbanó bérek, és ennek köszönhetően megugró lakossági fogyasztás, valamint európai pénzeső lehet.

kormányzat bevételei emiatt sokkal jobban alakulhatnak a vártnál, így 2017 év végén teljesen realisztikus, hogy 9%-ra csökkentik az szja-t.

Mit tehet az MNB?

Friss blogbejegyzésében az idei év legfontosabb makrogazdasági folyamataival foglalkozik Zsiday Viktor. A befektetési szakember Magyarországról szólva kiemeli:Ez kiugró növekedést is okozhat (5% sem elképzelhetetlen), de szerintem az infláció is 3% fölé emelkedik év közben - teszi hozzá.A Plotinus elnöke mindezek alapján úgy fogalmaz, hogyEmlékeztet arra is, hogy ez Orbán Viktor álma, ezért ha lesz rá mozgástér a költségvetésben, akkor meglépi a kormány.Épp a napokban írtuk meg, hogy a kormány idén is kedvére költekezhet, lesz rá pénze:Itt érdemes felidézni, hogy 2016 utolsó napjaiban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is beszélt a jelenlegi 15%-os szja-kulcs további csökkentéséről:A folyó fizetési mérleg jól fog még alakulni (habár importoldalon valószínűleg a fogyasztás rontani fog), így az MNB továbbra is az erős forinttal fog küzdeni, azonban nem nagyon látszik, hogy mit tehet még, miután nullába vitte a rövid kamatokat (hacsak mondjuk valami unortodox eszközzel nem kezdi el a hosszú hozamokat is lepréselni - nem lenne meglepő, ha ezt tennék) - fejti ki a Plotinus elnöke, aki szerint a részvénypiac nem tűnik olcsónak.Ráadásul profitoldalról a növekvő munkaerőköltségek szerintem negatívan hatnak, de közben lesz növekedés. Úgyhogy a helyzet hasonló mint USA-ban: Good for Main Street, questionable for Wall Street - magyarázza a szakember.