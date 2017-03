Megvolt az egyeztetés: csúnyán elbánnak a nagy élelmiszerboltokkal

megadóztatnák az áruházak parkolóit (nagyjából annyit beszedve ebből, mint amennyit a kereskedelmi cégek válságadóként befizettek 2010 és 2013 között),

korlátoznák a cégek reklámköltéseit,

kötelező létszámbővítést írnának elő az áruházaknak,

100 százalékos bérpótlékot vezetnének be a vasárnapi munkavégzésért

és kötelezővé tennék, hogy a dolgozók legalább két szabadnapja vasárnapra essen.

Az egyeztetésen a Vállalkozók Országos Szövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség és az Országos Kereskedelmi Szövetség képviselői vettek részt.A portál iparági forrásai szerint, majd a meghívott szervezetek képviselői elmondhatták a véleményüket a megismert javaslatokról. Úgy tudják, hogy a kormány tervei között még nagyjából változatlan formában szerepelnek azok a javaslatok, amelyek abban az előterjesztésben is szerepeltek, amelyet a múlt héten az Index megszerzett.Ez azért is érdekes, mert Lázár János a múlt heti kormányinfón azt mondta, hogy a kormány javaslatai változtak a kiszivárgott előterjesztéshez képest, az Index forrásai viszont nem tudtak érdemi változásról beszámolni.A javaslatok között szerepelt például, hogyAz egyeztetésen a tárca tagjai állítólag a tervezett lépéseket az élelmiszerbotránnyal indokolták - ahogy tették ezt az előterjesztés szövegezői is - bár több lépés, például a vasárnapi szabadnapok és bérpótlék kérdése már korábban, a vasárnapi zárva tartás visszavonása után napirendre került. A kormány ezekről a lépésekről hétfőn egyeztetett a kereskedelmi dolgozók képviselőivel.Úgy tudja a portál, a keddi egyeztetésen nagyjából arra volt idő, hogy a kormány tájékoztatója után a meghívott szervezetek képviselői elmondják az álláspontjukat a javaslatokról, erre viszont a kormány képviselői érdemben nem reagáltak.