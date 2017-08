Százmilliárdos adócsomag és új NAV-vezetés jöhet ősszel

Változna a közigazgatási hatósági eljárási törvény (Ket.), amelyet akár hatályon kívül is helyezhetnek, mivel változik az adózás rendjéről szóló törvény is (Art.).

A fentivel párhuzamosan akár egy új Art.-t is elfogadhatnak, amelyben sok mindent módosíthatnak a lap szerint, a fő cél az "ügyfélbarátság" lenne.

A harmadik módosító csomag az adóhatóság általi végrehajtási eljárásokat érintené

Új adócsomag is készülődik, igaz erről lényegében nem ír konkrétumokat a lap, csupán azt vázolja az ÁSZ-elnök korábbi nyilatkozataira utalva, hogy az áfa-csökkentéssel érdemes óvatosan bánni, mert néhány százalékpontos vágás is több százmilliárdos lyukat ütne a büdzsében és a cikk lényegében inkább a személyi jövedelemadózás és a járulékfizetés terén sugall további adómérséklést.

Jelenleg a tárca az adóigazgatás rendjének újraszabályozásán dolgozik. Az augusztus 18-ig beérkező véleményeket a minisztérium megvizsgálja, s azt követően a törvényjavaslatokat - a kormány támogatása esetén - benyújtja a parlamentnek.

Az adóügyben eljáró adópolitikáért felelős miniszterre, illetve a NAV-ot iránytó miniszterre a törvénynek az adóhatóságra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A lap rámutat, hogy a készülő négy törvényjavaslat az adózás szinte teljes átalakítását hozhatja az őszi parlamenti szezonban és ezek a bürokráciacsökkentést, és az "ügyfélbarátságot" szolgálnák főként.Amint tegnapi cikkünkben jeleztük: az első félévi államháztartási folyamatok, illetve a gyors gazdasági növekedési kilátások (idei Portfolio-konszenzus 3,9%-os, jövőre 3,5%-os GDP-növekedést vetít előre) együtt további érdemi költségvetési lazítási mozgásteret vázolnak a kormány számára a választásokhoz közeledve és hasonló következtetésre jutottak a minap az OTP elemzői is.A lap megkérdezte a Nemzetgazdasági Minisztériumot is a négyféle adóváltozási területtel kapcsolatban és azt választ kapta:A cikk utal olyan korábbi sajtóhírekre, amelyek szerintAz NGM ezzel kapcsolatban is küldött választ a lapnak az illetékes jogszabályt idézve:Ez azt jelenti, hogy megkülönböztethetik a két pozíciót, azaz az adópolitika - vagyis a NAV felügyelete - továbbra is az NGM-nél maradna, de közbenEbben egyébként nincs is újdonság, a most is hatályos Art.-ben is szerepel ez az elhatárolás - például a felügyeleti intézkedéseknél -, csak eddig ez nem jelent meg ennyire látványosan.