Áll a bál az Eurogroup elnökének kijelentése miatt - elnézést kért a politikus

A történtek ellenére nincs szándékomban lemondani.

Dijsselbloem kemény kijelentést tett a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent interjújában, lényegében azzal vádolt több országot is, hogy korábban felelőtlenül elherdált egy csomó pénzt, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most ott tartanak, ahol.Az Eurogroup elnökének megnyilvánulása természetesen óriási felháborodást váltott ki több tagállam részéről is., ugyanis csak ezzel őrizhető meg saját, és az általa vezetett szervezet hitelessége.Nem rég hivatalosan is reagált Dijsselbloem az őt ért kritikákra. Szerinte szavait félreértették, nem szándékosan az észak-déli feszültséget akarta tovább szítani, stílusával kapcsolatban pedig azt mondta, hogy ő, és legközelebb majd ezt a leckét szem előtt tartva nyilatkozik.- zárta mondandóját az Eurogroup elnöke.