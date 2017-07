Amit eddig senki nem tudott a világ második legnagyobb gazdaságáról, most kiszámolták

Kína vitathatatlanul a legnagyobb nyertese volt a 20. század második felében felgyorsult globalizációs folyamatoknak, amihez persze kellett az is, hogy a kommunista berendezkedésű ország megnyissa kapuit a világ előtt. Mostanra dollárban számolva - az Amerikai Egyesült Államok mögött - a világ második legnagyobb gazdasága lett, amennyiben azonban a helyi árszínvonalat is számításba vesszük (vagyis vásárlóerő-paritáson nézzük a dolgokat), akkor már az USA-t is lehagyta. A következő ábra segít kicsit perspektívába helyezni Kína páratlan felemelkedését.

Klikk a képre!

Miközben 1978 és 2015 között a kínai népesség a világ össznépességén belüli aránya (piros vonal) 22% közeléből 19%-ra csökkent, a vásárlóerő-paritáson vett GDP-jének globális részaránya (kék vonal) mintegy meghétszereződött. Mindez alátámasztja a drámai mértékű életszínvonal-javulást.

Ugyanez az üzenet olvasható ki az alábbi ábráról is, amely az egy főre jutó (reál értelemben vett) bruttó nemzeti jövedelem alakulását mutatja.

Klikk a képre!

A piacgazdaság felé

Egyrészt a nemzetgazdasági összvagyon az éves nemzeti jövedelem értékének 350%-áról 700%-ára nőtt, vagyis a magán- és közkézen lévő vagyonelemek összértéke még a nemzeti jövedelmet is jócskán meghaladó ütemben növekedett.

Mindeközben az összvagyon tulajdonosi szerkezetében is drasztikus változások mentek végbe. Az 1970-es évek végén, egy sokkal zártabb, kommunista ország révén a közkézen lévő vagyonelemek összvagyonon belüli aránya meglehetősen magas, mintegy 70%-os volt, ez azonban mostanra 30% alá csökkent. Mindez jól mutatja, hogy a globális nyitással párhuzamosan az állam folyamatosan a háttérbe húzódott, ám még mindig jelentős befolyással bír, elég csak a kínai nagyvállalatokra gondolni, amelyek közül sok továbbra is állami kézben van.

1978 és 1998 között minden évben átlagosan 4,5%-kal, a következő évtizedben viszont már ennek mintegy kétszeresével, éves szinten 8,1%-kal nőtt az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem értéke.A kínai gazdaság fokozatos liberalizációjának következtében jelentősen átalakult az ország vagyoni szerkezete.

Klikk a képre!

Jövedelmi egyenlőtlenségek

Általánosságában véve arra a következtetésre jutottak, hogy a kizárólag háztartások megkérdezésén alapuló kutatások a legmagasabb jövedelműek teljes jövedelmen belüli arányát alulbecslik, míg az alacsonyabb keresetűekét túlbecslik.

A legjobban kereső 10% jövedelmi részesedése az 1978-as 27%-os arányról 2015-re 41%-ra emelkedett. (piros vonal)

A középső 40% jövedelmének összjövedelmen belüli aránya 46%-ról 44%-ra mérséklődött. (kék vonal)

A társadalom alacsonyabb keresetű fele négy évtizeddel ezelőtt az összjövedelem mintegy 27%-át tette ki, ami 2015-re 15%-ra csökkent. (sárga vonal)

Az ábra a fenti folyamatot mutatja 1978 és 2015 között: látszik, hogy. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a nemzetgazdasági összvagyon nemzeti jövedelemhez vett arányának növekedése kizárólag a magánvagyon gyarapodásának volt köszönhető.. Itt is látszik, hogy az országban két teljesen különböző sajátosságokkal bíró rendszer hibridje működik.A fenti folyamatoknál sokkal bonyolultabb feladat annak feltérképezése, hogy. A nehézség oka, hogy kevés forrás áll rendelkezésre a vizsgálathoz, az egyes társadalmi csoportok jövedelmi viszonyainak alakulását kutató korábbi tanulmányok kizárólag, amelyek önkéntes jellegükből fakadóan pontatlanok.A jövedelemegyenlőtlenség témájának két szaktekintélye, Thomas Piketty és Gabriel Zucman, a Világbank szakértőjével, Li Yang professzorral kiegészülve hivatalos és nem hivatalos statisztikák sokaságát felhasználva nekivágott a téma kutatásának.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a vékonyabb vonalak a kizárólag háztartási felméréseken (vagyis a pontatlanabb adatbázison) alapuló eredményeket, míg a vastag vonalak a három szerző legújabb eredményeit mutatják.

Bár a szerzők kihangsúlyozzák, hogy hiába dolgoztak jobb minőségű adatokkal, mint amelyek korábbi elemzésekben kerültek felhasználásra, ezek az eredmények még mindig nem a tényleges állapotokat tükrözik. Ennek ellenéreA tanulmány első példaként az USA-t hozza fel, ahol a jövedelmi spektrum alsó 50%-a az összjövedelem 12%-át, míg a felső 1% a 20%-át birtokolja. Ehhez képest a kínai helyzet igazságosabb, hiszen az alsó 50%-nak és a felső 1%-nak is egyaránt közel 15% jut.

Klikk a képre!

Franciaországgal szemben viszont más a helyzet, ott ugyanis az alsó 50%-hoz a nemzetgazdasági összjövedelem 22%-a, míg a felső 1%-hoz "mindössze" 10%-a kerül.

Klikk a képre!