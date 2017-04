Április végén vitázik a "magyar helyzetről" az Európai Parlament

Az Európai Parlament (EP) elnöke és frakcióvezetői csütörtök reggel tartottak egy szokásos értekezletet, és a következő plenáris ülésre, április 26-ára kitűztek egy vitát Magyarországról és a Közép-európai Egyetemről.Az EP politikai vezetése egyhangúlag döntött róla, hogy legyen magyar napirendi pont, tehát a Fidesz pártcsoportjának frakcióvezetője, a német Manfred Weber is támogatta, hogy a plénum elé vigyék az ügyet.Csütörtökön fel is került az Európai Parlament honlapjára az április végi plenáris ülés napirendje. A téma "a magyar helyzet" lesz, és az EU ellenőrző testületének, az Európai Bizottságnak a nyilatkozata indítja majd a vitát. A felsőoktatási törvényről bizonyosan szó lesz, de a jogállamiság magyarországi állapotáról is vitázhatnak.Közös állásfoglalásról nem szavaz a Parlament, csak megvitatják az ügyeket.