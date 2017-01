Ausztráliával és Indiával már tárgyalnak a Brexit utáni világról

Theresa May Davosban jelentette be, hogy országa máris megkezdte a tárgyalásokat Ausztráliával, Indiával és Új-Zélanddal a leendő kereskedelmi kapcsolatokról.

Theresa May kiemelte, hogy országa új vezetési stílusra vált, aminek következtében az üzlet, a szabad piacokm és a szabad kereskedelem legerősebb szószólója lesz a következő években. Ugyanakkor a politikus elismerte, hogy Nagy-Britannia fontos időszak elé néz a következő hónapokban, amikor újra kell majd tárgyalnia kereskedelmi kapcsolatait az EU-val. May szerint a kilépés ellenére a brit nemzeti érdek is azt kívánja, hogy az Unió sikeres legyen. A leendő új brit-EU kereskedelmi megállapodásról a kormányfő annyit árult el, hogy "bátos és ambiciózus" egyezségre törekednek majd.A brit miniszterelnök azokat a félelmeket is megemlítette, hogy a Brexit miatt esetleg cégek sora hagyhatja ott a szigetországot. Szerinte akik így tesznek, azok rövidtávon gondolkodnak. May szerint a vállalatoknak általánosságban nagyobb szerepet kell vállalniuk az adózásból, és be kell tartaniuk az adott ország játékszabályait, melyben működnek.