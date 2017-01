Az euró végét vizionálja a francia elnökjelölt

Fel kell ismernünk, hogy az euró rendszere tökéletlen, és nem tartható fent reormok nélkül

Az euró egy gyenge német márka.

Macron akár be is futhat

- mondta Macron a berlini Humboldt Egyetemen tartott beszédében. A politikus nem udvariaskodott a vendéglátóival: az euróövezet diszfunkcionalitása jó Németországnak, másnak azonban nem.Macron úgy látja, hogy az országok közötti szolidaritást erősítő reformok egyik gátja a németek és a franciák közötti bizalomhiány. Egy közös költségvetés felállításáról beszélt, ami a növekedésösztönző beruházások finanszírozására, illetve a bajba jutott országok megsegítésére szolgálna. A franciáknak a munkaerőpiacon és az oktatásban kellene sürgősen lépéseket tenni, a németeknek pedig el kellene kezdeni beruházásokra költeni.Érdekes fordulat lenne, ha a Brexit és Trump éve után, Marine Le Pen előretörése dacára az erősen európárti Macron győzne a francia elnökválasztáson. Pedig erre van egy kis esély.Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke és államfő-jelöltje ugyan éppen a ma közzétett közvélemény-kutatás szerint vette át a vezetést Francois Fillon jobboldali jelölttől, de továbbra is igaz, hogy a második fordulóban nem lenne esélye a győzelemre, ha most tartanák a választásokat.Az Ifop közvélemény-kutatóintézet eredményei szerint Marine Le Pen a szavazatok 26-26,5 százalékára számíthat a jelenlegi állás szerint attól függően, hogy ki lesz a január végi baloldali előválasztás győztese. Fillon érkezhet a második helyre 24-25 százalékkal.Harmadik helyre a függetlenként induló Emmanuel Macront, a szocialista kormány volt gazdasági miniszterét jelzi a felmérés, őt a választók 17-20 százaléka támogatja attól függően, hogy a Szocialista Párt előválasztását ki nyeri meg.A sorrend változását elsősorban az elmúlt hetekben egyre nagyobb támogatottságot élvező Macron előtörése okozta, aki mögött a negyedik helyre szorult radikális baloldali jelölt, Jean-Luc Mélenchon a szavazatok 11,5-13 százalékát szerezheti meg.A felmérés szerint továbbra is Francois Fillon az elnökválasztás nagy esélyese: a jobboldali jelölt a szavazatok 64 százalékára számíthat a második fordulóban a 36 százalékos támogatottságot élvező Marine Le Pennel szemben.Amennyiben Emmanuel Macron bejut a második fordulóba, a jelenlegi állás szerint győzelmet aratna Marine Le Pen felett 65-35 százalékos arányban, de Francois Fillont is maga mögé utasítaná: a voksok 52 százalékát szerezhetné meg, míg a konzervatív jelölt 48 százalékra számíthat.Az elnökválasztás első fordulóját április 23-án, a másodikat pedig május 7-én rendezik meg Franciaországban.