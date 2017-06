Az MNB nem fél az inflációs veszélytől

Az inflációs célját csak 2019 első felében éri el a jegybank, vagyis később, mint amit márciusban vártak az MNB szakértői (akkor 2018 második felére számítottak). Az év első feléből érkező inflációs számokat figyelve ez nem meglepetés, a sokak által várt felpattanás elmaradt. Pedig azok a tényezők, amelyek az infláció ellódulását okozhatták volna jelen vannak, sőt némelyik még erősebb is a vártnál. A bérnövekedés erőteljes, a külső konjunkturális környezet is látványosan jobb, mint ahogy tavasz elején számolni lehetett. A mérsékelt infláció oka elsősorban az, hogy úgy tűnik, a lakossági jövedelmek emelkedése kevésbé jelenik meg a fogyasztásban. A háztartások emelkedő jövedelmei lakásvásárlásokra fordítódnak, ahol a gyors drágulás miatt kisebb reálnövekedés tapasztalható, mintha fogyasztási cikkekre költenének az emberek.A 2017-es gazdasági növekedést továbbra is 3,6%-ra várja a jegybank, ami meglepő lehet annak fényében, hogy a piaci elemzők az első negyedéves erős adat után sorra felfelé húzták a prognózisaikat. Az óvatosság mögött hasonló közgazdasági ok húzódik meg, mint az infláció estében. A vártnál gyorsabb bérnövekedés ellenére a lakossági fogyasztás kisebb mértékben bővülhet, ami ellensúlyozza a beruházások területén tapasztalt pozitív meglepetést. A jegybanki szakértők is látnak felfelé mutató növekedési kockázatokat, elsősorban a beruházások esetében.

Klikk a képre!

Érdekes jelenség, hogy a külső környezet élénkülése ellenére az importált infláció tartósan alacsony, vagyis egyáltalán nem érezhető, hogy globális hatások erősítenék a hazai inflációs folyamatokat. Ennek egyik oka (a nyersanyagárak mozgásán túl) az lehet, hogy a világgazdasági növekedés sem inflatorikus hatású, mivel a kibocsátási rés negatív, és ebben a fázisban a többletkeresletnek kevésbé van árfelhajtó hatása.