Az NGM-re kente a csúnya GDP-adatot az MNB

Ezzel a jegybank szakértői nagyrészt a költségvetési politika irányítót, vagyis a Nemzetgazdasági Minisztériumot tartják felelősnek a tavalyi, saját prognózisuknál rosszabb gazdasági növekedésért. A tavalyi év korábbi részében ez talán igaz lehetett, azonban az év végi jegybanki prognózis és a tényadat közti különbséget ez önmagában már nem magyarázhatja.

Más lesz 2017-ben

A költségvetési politika a fiskális impulzuson, vagyis az aggregált kereslet bővítésén vagy szűkítésén keresztül érdemben befolyásolja a gazdasági teljesítmény alakulását - kezdi utolsó keretes írását az MNB a csütörtökön bemutatott inflációs jelentésében A költségvetés hiánya 2016-ban az előzetes pénzügyi számla adatok szerint a GDP 1,3 százaléka volt, szemben a költségvetési törvényben szereplő 2 százalékos céllal - állapítják meg az MNB közgazdászai . A tervezettnél alacsonyabb hiány és az év végi kiadások áthúzódó hatása a GDP 1,1 százalékának megfelelő negatív impulzust jelentett a tervezetthez képest.Az áthúzódó hatás oka, hogy a 2016-os éves pénzforgalmi hiány teljes egésze az év utolsó hónapjában alakult ki és az év végi kifizetések egy részének a keresleti hatása csak a későbbi években jelentkezhet.Azt is kiszámolták, hogy 2016-ban a költségvetés keresletszűkítő hatása, a GDP 0,7 százalékának megfelelő mértékben szűkíthette az aggregált keresletet.Más viszont a helyzet idén:a költségvetés, amely nagymértékben hozzájárul a gazdasági növekedés várható élénküléséhez.Ennek nagyobbik része a hiánycél emelkedéséből fakad, de hozzájárul a tavalyi kiadások áthúzódó hatása is. A megvalósuló keresleti hatás attól függ, hogy végül milyen szinten alakul a költségvetés hiánya, amelyet most a hiánycélnál alacsonyabbra, a GDP 1,6 2,0 százaléka közé teszik.