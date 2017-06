Azt ígérik a britek, hogy a Brexit után is maradhatnak az EU-s állampolgárok

May a többi EU-s vezetőnek a találkozón azt mondta, hogy a britek 2019 márciusi kiválásakor egyetlen, törvényesen az országban tartózkodó EU-s állampolgárt sem kérnek meg arra, hogy hagyja el az országot. Akik már 5 éve élnek a szigetországban, azoknak már letelepedési státuszuk van, ami feljogosítja őket a britekkel egyenlő rangú egészségügyi, nyugdíj és oktatási jogosultságra. May az ajánlat részleteit hétfőn fogja majd kifejteni.Az EU-csúcson részt vevő kormányfők közül többen is kifejezték, hogy nem szeretnék, ha a britek kilépnének az EU-ból, Donald Tusk, a találkozó elnöke úgy fejezte ki magát, hogy csodák márpedig léteznek és néha az álmok valóra válnak.May a találkozón arra is ígéretet tett, hogy aez eddig rendkívül bonyolult és hosszú tartózkodási engedélyre vonatkozó folyamatokat is egyszerűsíti, kezdetnek a 85 oldalas engedélykérelmet rövidítenék le és egyszerűsítenék.