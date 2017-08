Balkáni rablókapitalizmus egy focimeccs árnyékában

Mindenki nagyot akart kaszálni

Persze az elmaradottság nem is meglepő annak fényében, hogy Macedónia gyakorlatilag 2001 óta folyamatosan polgárháború-közeli állapotban van, az utóbbi két évben megint fellángoltak az ellentétek, többezres utcai tüntetések voltak, így az éppen aktuális kormánynak kisebb gondja is nagyobb volt, mint a gazdaságot és az infrastruktúrát fejleszteni.

Ha az ember a szkopjei Nagy Sándor Repülőtérről a macedón főváros felé autózik, akkora szó szerint fapados, legalább 40 éves leharcolt buszokkal és az első ránézésre is lepukkant gépjárműparkkal. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy hazafelé a repülőtér VIP-bejáratánál épp egy tehéncsordát hajtottak át előttünk az úton, akkor még szürreálisabb a kép.A fentiek miatt volt talán elsőre furcsa, hogy 2015-ben az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) Szkopjénak ítélte a 2017-es Szuperkupa-döntő megrendezését. A jó hír, hogy az utóbbi hónapokban részben nemzetközi nyomásra normalizálódott a helyzet a macedón főváros utcáin, a Real Madrid-Manchester United meccsnek azonban így is voltak árnyoldalai.

Fotó: Beke Károly/Portfolio

Én megálltam a normál ár négyszeresénél, de valóban voltak olyanok, akik nyolc-tizenkétszeres árat szabtak meg erre a pár napra

EU? Isten ments!

- Szerencse, hogy nem vagyunk az Unió tagjai.

- Szerencse?

- Persze. Ma van egy szabadkereskedelmi megállapodásunk az EU-val, így a tagság legfontosabb előnyét élvezzük. Viszont amíg nem vagyunk tagok, addig lehet itt igazán üzletelni az uniós előírások nélkül

Orosz milliárdos mozgatja a szálakat a háttérben?

A Balkan Insight című régiós szaklap már hetekkel a meccs előtt azzal riogatott, hogy iszonyatosan el fognak szállni a szállodai szobák árai, júniusban már arról írtak, hogy. A lap cikke szerint augusztus 7-9 között két éjszakára egy szkopjei négycsillagos szálloda két főre 3000 euróba került, miközben júliusban ugyanezért még csak 218 eurót kellett fizetni. Ennek ellenére a népszerű Booking.com rendszere szerint már jóval a meccs előtt 94%-os foglaltsággal rendelkeztek a szkopjei hotelek.- erősítette meg a szálloda tulajdonosa, ahol mi megszálltunk.A Balkan Insight szerint az is előfordult, hogy egyes szkopjei hotelek. Az általunk kérdezett tulajdonos azt mondta, hogy nála normál esetben elég sok kínai turista száll meg, most azonban erre a néhány napra "kirakta" őket a hotelből. A Mirror című brit bulvárnap több angol szurkolótól is úgy értesült, hogy a jó előre lefoglalt szállásukért utólag kellett még 500-900 fontot fizetniük az eredeti áron felül. Sok szurkoló állítólag inkább Bulgáriában vagy Görögországban foglalt szállást, és csak a meccsre utazott át Szkopjéba. Az előzetes becslések egyébként arról szóltak, hogy a 15-50 eurós jegyárak mellett nagyjából 10-10 ezer angol és spanyol szurkoló érkezhetett a városba.A meccsnap előtt egyébként a helyiek is próbálták orvosolni a hotelek túlkapásait, a macedón Manchester-drukkerek például ingyenes szállásokat kezdtek szervezni a briteknek, a helyi kormány pedig fontolgatta, hogy megnyissa a diákszállásokat jelképes áron. Attól féltek ugyanis, hogy az elszálló árak rontják majd Macedónia nemzetközi megítélését.Szkopje belvárosában érződött a meccshangulat, tapasztalataink szerint egyértelműen az angolok voltak fölényben, sokkal több Manchester-mezes rajongót lehetett látni. A szállodánk tulajdonosa szerint ez annak köszönhető, hogy alapvetően a brit foci közelebb áll a macedón emberekhez, az angolok mellett az olasz kluboknak van jelentős rajongótábora az országban.Részben a több ezer angol fanatikus és a 40 fokos hőmérséklet miatt biztosan a szokásosnál sokkal több sör fogyott a városban ebben a néhány napban, így pedig nem csak a szállodatulajdonosok arattak. Egy dobozos sör például 100 dénárba (átszámítva közel 500 forintba) került egy egyszerű utcai trafikban, amit valószínűleg az év többi napján nem tudnak kifizetni a macedónok. Az interneten elérhető adatok szerint ez nagyjából a duplája a "szokásos" árnak, a Numbeo.com oldal gyűjtése szerint a normál ár 45 dénár Szkopjéban az üzletekben, de még egy étteremben is 90 dénárért lehet kapni egy sört egy átlagos napon.Macedónia egyébként 2005 óta az Európai Unió tagjelölt állama, de ehhez képest nem sikerült előbbre lépnie a csatlakozási folyamatban. Persze az utóbbi évek kaotikus helyzete mellett ez nem is biztos, hogy véletlen. Az alábbi párbeszédet a már idézett szállodatulajdonossal folytattuk le:- tette hozzá mosolyogva.Vagyis a jelek szerint, ahol mindenki egy-két nap alatt akarja megszedni magát, és igyekszik "ügyeskedni", amit csak addig lehet, amíg nem kell megfelelniük az uniós szabályoknak. Ez egyébként nem csak a vállalkozói rétegre igaz, az állam működése sem európai egyelőre. Beszélgetőtársunk erre egy példát mondott: a Szuperkupa-döntő idején azért volt nehéz például autót bérelni egy esetleges kiránduláshoz, mert. Macedóniában ugyanis komoly hagyománya van annak, hogy az állam akár komolyabb indoklás nélkül évente néhány napra "igénybe vehesse" a magánjárműveket.Hiába idegenkednek az emberek az Európai Uniótól, egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy ha most nem sikerül az országot a NATO és az EU felé közelíteni, akkor félő, hogy Oroszország teszi rá a kezét. Pénteken például a Bloomberg írt arról, hogy a Macedóniához hasonló országoknak szükségük van egy "patrónusra". A nemrég megalakult új kormány egyébként szintén a napokban jelentette be, hogy szeretné felgyorsítani a NATO-csatlakozást, hogy elkerülje az orosz katonai befolyást.A meccset egyébként a macedón nemzeti stadionban rendezték, a II. Fülöp Aréna 33 ezer férőhelyes, eredetileg 1947-ben épült, majd 2011-ben bővítették. Illetve egészen pontosan többéves csúszás után 2011-re lett kész a bővítés és a felújítás, 2008-tól fokozatosan adták át az egyes lelátórészeket. A teljes felújítási költségre 60 millió eurót (mintegy 18 milliárd forint) szántak.

Fotó: Beke Károly/Portfolio

Az orosz befolyástól egyébként jogosan lehet tartani, elég csak megnézni a macedón sportéletet, melynek, állítólag neki is szerepe volt abba, hogy az UEFA a városnak ítélje a meccset. Az orosz származású üzletember ma már macedón állampolgár köszönhetően annak is, hogy mindenkinél többet fektetett be az országban, több millió dollárt ruházott be elsősorban a sportba.Szamszonyenko egyébként kerüli a nyilvánosságot, ritkán jelenik meg a sajtóban, leginkább az általa pénzelt sportcsapatok meccsein lehet látni. Az orosz üzletember több mint tíz éve, 2006-ban jelent meg Macedóniában, üzleteivel többször foglalkoztak a macedón tényfeltáró újságírók. Kiderült például, hogy Oroszországban sem volt felhőtlen a viszonya az adóhatósággal, emellett egy sor offshore-hátterű céget kötöttek hozzá. Jelenleg Macedóniában összesen négy vállalkozás van a nevén hivatalosan.