Valami baj van Amerikával a bankvezér szerint

Az Egyesült Államok megfizeti az árát a rossz döntéseknek. Valami félresikerült, a közvélemény nem érti meg az üzlet és a szabad vállalkozás fontosságát

Az intézményekbe vetett bizalomra van szükségünk. A bizalom az a titkos összetevő, aminek köszönhetően a gazdaság akkor is növekszik, amikor nem költünk semennyit.

Dimon, aki egyébként Donald Trump amerikai elnököt tanácsokkal ellátó üzleti fórumának tagja, leszögezi a levél elején, hogy optimistán tekint a jövőbe és kiáll továbbra is az elnök gazdasági tervei mellett. Ebben a tekintetben nem változott a helyzetértékelése a Bloomberg beszámolója szerint a februári és márciusi nyilatkozataival összevetve. Akkor azt vetítette előre, hogy az új amerikai kormányzat lökést ad a fogyasztói és üzleti bizalomnak.Kedden megjelent levelében azonban már a kockázatokat is sorolja: a munkaerőpiaci aktivitás alacsony, a belvárosi iskolákban nincsenek szegény gyerekek, a középiskolák és szakiskolák nem adnak megfelelő készségeket az elhelyezkedéshez, az infrastruktúra-fejlesztési kiadások annyira vérszegények az USA-ban, hogy nem épült egyetlen nagyobb repülőtér sem az elmúlt 20 évben, a társasági adó annyira megterhelő, hogy emiatt tőke és a humánerőforrás külföldre vándorol.Ezek fényében szerinte érthető, hogy az amerikai intézmények, így például a vállalatok, iskolák és kormányok vezetői miért mérgesek. Ez a hangulat egyfajta kiábránduláshoz vezethet, csalódnak a kereskedelemben, a globalizációban és a szabad vállalkozási rendszerben, mivel ennek előnyeiből sok ember nem részesült - figyelmeztet.- írta a bankvezér, akinek a neve korábban még Trump pénzügyminisztereként is felmerült. Majd hozzátette:

Kép és címlapkép forrása: MOLLY RILEY / AFP