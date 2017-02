Börtön várhat az emberre, akit a világ egyik legnagyobb lopásával vádolnak

Pár nap alatt eltűnt 800 millió dollár

Pár nap alatt a három legnagyobb bank könyveiből összesen mintegy 767 millió dollár tűnt el nyomtalanul.

A csalás kitervelője a már említett Ilan Sor volt , a kiutalt többszáz millió dollár a nevéhez köthető külföldi (köztük offshore) cégek számláján landolt, amit aztán különböző külföldi személyek bankszámláira utaltak tovább.

, a kiutalt többszáz millió dollár a nevéhez köthető külföldi (köztük offshore) cégek számláján landolt, amit aztán különböző külföldi személyek bankszámláira utaltak tovább. A vizsgálatot nagyban megnehezítette, hogy a rengeteg, tranzakciókról szóló adat tisztázatlan körülmények között törlése került, valamint november 27-én elloptak, majd felgyújtottak egy furgont, ami tele volt az ügyet érintő dokumentumokkal.

A jegybank számításai szerint az országot rövid idő alatt mintegy 1 milliárd dollárnyi kár érte, ami az akkori GDP több mint 12%-ával egyenértékű. A gazdaság méretéhez képest ez volt a történelem egyik legnagyobb korrupciós ügye, az elutalt pénz pontos helyét pedig mostanáig sem sikerült felderíteni.

Tüntetéshullámok, elszámoltatások és az EU-tól való elfordulás

2016 júniusában aztán újra elővette az ügyészség és ismét előzetesbe helyezték, amit azóta folyamatosan 30 nappal meghosszabbítottak, legutóbb nagyjából egy hete.

Michail Gofman, a moldovai korrupció- és pénzmosásellenes szervezet egykori vezetőhelyettese váltig állítja, hogy míg Ilan Sor kivitelezte minden idők egyik legnagyobb korrupciós ügyét, addig a háttérben a már említett - később letartóztatott - Vlad Filat és Vladimir Plahotniuc a háttérben mozgatták a szállakat, mintegy fedezve Sort.

A gazdaság is megsínylette

A moldovai lej emiatt gyorsan mélyrepülésbe kezdett: a botrány kirobbanása előtt nagyjából 14 lejt kellett adni egy dollárért, 2015 végére már közel 20-at, vagyis bő egy év alatt 40%-ot veszített értékéből az ország fizetőeszköze.

Románia és Ukrajna közé ékelődve fekszik Európa legszegényebb országa, a körülbelül 3 millió lakosú Moldova. A volt szovjet tagköztársaság 1991-ben nyerte el függetlenségét, és bár a piacgazdaságra való átállás a '90-es években komoly növekedési áldozatokkal járt, a 2000-es évektől kezdve azonban egészen a válságig dinamikus, átlagosan 6% körüli növekedést tudott felmutatni. Ahogy életszínvonalban, úgy politikailag és gazdaságilag is elkezdett közeledni az Európai Unióhoz, 2014-ben már arról lehetett olvasni, hogy Moldova külügy- és európai integrációs minisztere csatlakozási kérelmet szándékozik benyújtani az Európai Unióhoz.2014-ben aztán páratlan korrupciós botrány rázta meg az országot, ami egyben gyökeres fordulatot jelentett a helyi lakosság EU-hoz, és ezáltal a nyugati közeledéshez való viszonyában.A 2010-es években, a válság utáni recessziót leküzdve felpezsdült az élet a moldovai bankrendszerben. A kereskedelmi bankok gyorsan növelték hitelezési aktivitásukat, közben pedig a háttérben. Az ország akkor legnagyobb bankjai, a, illetve érdekeltségi körének kezébe kerültek. Utólag kiderült, hogy a hitelek sok esetben Sor-hoz közeli vállalatoknál, külföldi (offshore) cégeknél landoltak. 2014 novemberében aztán beütött a krach., ami megakadályozta, hogy a bankrendszer, vele pedig az egész gazdaság összeomoljon. A feltőkésítésre már csak azért is szükség volt, mert, emiatt heteken keresztül több kórházban is súlyos hiány alakult ki gyógyszerekből.A jegybanki döntéshozók tehetetlenül álltak az ügy előtt, ezért egy külföldi tanácsadócéget, a Krollt bízták meg a nyomozással, ami igen pikáns részleteket közölt a pár hónappal később elkészült jelentésben.A bizalmasnak minősített Kroll-jelentést egy parlamenti képviselő 2015 májusában szivárogtatta ki, ekkor tudta meg a nagyközönség is, hogy pontosan milyen súlyos korrupciós botrány zajlott már fél éve a színfalak mögött.A kiszivárogtatott jelentés nem meglepő módon. A botrány alapjában véve rázta meg a kormányzó (egyébként EU-párti) Liberális Demokrata Párt támogatottságát, ezzel együtt pedig, hiszen azt hitték, hogy az Európai Unióhoz való közeledés a korrupció csökkenésével jár majd. A botrány kirobbanása után gyakorlatilag 3 havi rendszerességgel, sorra váltották egymást a miniszterelnökök, emellett rövid időn belül távozott a jegybankelnök is., részben annak köszönhetően, hogy sógora beismerte, ingatlanos cége révén segédkezett neki a pénz egy kis részének tisztára mosásában. Az alábbi videón az látszik, ahogy 2015. október 15-én rendőri kísérettel a parlamentből a korrupcióellenes hivatalba vitték.Természetesen. Olyannyira, hogy 2015 júniusában Orhei város polgármesteri választásán is elindult, amit meg is nyert.A történetnek sokak szerint lehetett még egy kulcsfigurája, terhelő bizonyítékok azonban nem állnak rendelkezésre, talán épp a rengeteg megsemmisített dokumentum miatt. Ezt az illetőt, akiGofman állítása szerint, hogy aztán Cipruson és Lettországon keresztül Nyugat-Európába juttassa. A közhangulat szintén a milliárdos oligarcha ellen van, bizonyíték híján azonban nem került felelősségre vonásra.A moldovai lakosság "nyugati nyitásban" való csalódottságát jól mutatja, hogy, ami szakértők szerint fordulópontot jelenthet majd az EU-hoz való közeledésben.A jegybanknak azzal, hogy egy sürgősségi hitellel azonnal kisegítette a bankrendszert, sikerült ugyan megakadályoznia a pénzügyi rendszer teljes összeomlását, azonban ennek nagy részét pénznyomtatással teremtette elő.

A devizagyengülés hatására természetesen: 2014-ben a fogyasztói árszínvonal-emelkedés éves átlagos üteme 5%-os volt, ez 2015-re 10% közelébe emelkedett, 2016-ban pedig valamelyest lassult, 7% környékére.A növekedés is megsínylette a példátlan botrányt. 2013-ban még 9,4%-kal bővült Moldova GDP-je, ez 2014-ben 4,8%-ra lassult, 2015-ben pedig 0,5%-kal zsugorodott a nemzeti össztermék. az IMF becslései szerint 2016-ban végre 2%-kal ismét növekedhetett a gazdaság, idén pedig 3%-ra gyorsulhat a növekedés.A korrupciós ügy rombolását talán az alábbi ábra szemlélteti a legjobban, ami a moldovai GDP alakulását mutatja piaci értéken, dollárban kifejezve.

A lej zuhanása miatt mintegy 1,5 milliárd dollárnyi GDP "égett el" egyetlen év alatt.

A válságot tovább súlyosbította, hogy, ami a költségvetési hiány elszállását idézte elő. Ennek köszönhetően az államadósság a 2013-as 23,8%-os GDP-arányos szintről 2016-ra 42% fölé emelkedett, és az IMF előrejelzései szerint az elkövetkező években sem várható a csökkenése.

Később, emellett pedig Romániától is kaptak pénzügyi támogatást, amivel sikerült stabilizálni a büdzsét. Cserébe a kormány vállalást tett, hogy fokozza a korrupció visszaszorítására irányuló harcot., ráadásul a feltételezések szerinti legnagyobb felelősök közül többeket sem sikerült még elszámoltatni. Ebben a tekintetben nagy előrelépés lenne, ha sikerülne a most előzetes letartóztatásban lévő Ilan Sor-ra rábizonyítani bűnrészességét. Érdemes lesz nyomon követni a közeljövő fejleményeit, hogy sikerül-e az ügyészségnek fogást találni a milliárdos üzletemberen.