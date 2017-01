Bóvliba vágta Törökországot a Fitch

Törökországra a Fitch Ratings pénteki londoni bejelentése után már egyik nagy nemzetközi hitelminősítő sem tart érvényben befektetési ajánlású államadós-besorolást, mivel a Moody's Investors Service és a Standard & Poor's már korábban visszasorolta a török adósosztályzatot a befektetésre nem ajánlott kategóriába.

Megvonta Törökországtól a befektetési ajánlású szuverén devizaadós-besorolást a Fitch Ratings, elsősorban azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a legutóbbi időszak politikai és biztonsági fejleményei kikezdték a török gazdaság teljesítményét és az intézményrendszer függetlenségét.A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy a devizában fennálló hosszú lejáratú török államadósság osztályzatát az eddigi "BBB mínusz"-ról egy fokozattal "BB plusz"-ra rontotta. A cég a helyi valutában kibocsátott török szuverén adósság-kötelezettségek besorolását az eddigi "BBB mínusz" szinten megerősítette. Az osztályzatok kilátása stabil. A török devizaadósságra megállapított "BB plusz" osztályzat egy fokozattal elmarad a befektetési ajánlású "BBB" kategóriától.A Fitch a török államadós-besorolás visszaminősítésének indoklásában kiemelte azt a véleményét, hogy jóllehet a politikai környezet stabilizálódására van esély, továbbra is fennmaradnak a jelentős biztonsági problémák. Mindemellett ha az alkotmányos reformfolyamatot a tavasszal esedékes népszavazás jóváhagyja, azzal olyan rendszer gyökeresedne meg Törökországban, amelyre a fékek és ellensúlyok eróziója jellemző.A tisztogatások már a médiára és egyéb szerveződésekre is kiterjednek, és ez nyugtalanságot kelt a gazdaság egyes szereplőinek körében. Eközben folytatódnak a nagyszabású terrorcselekmények, amelyek károsítják a fogyasztói bizalmat és a török turizmust - áll a Fitch elemzésében.A hitelminősítő nem számít olyan rendszerszintű problémákra, amelyek veszélybe sodornák a pénzügyi stabilitást vagy fizetésimérleg-válságot okoznának, de a cég szerint a feszes külső likviditási pozíció sérülékennyé teszi a török gazdaságot a befektetői hangulat változásaitól.A hazai össztermékhez (GDP) mért nettó külső adósságállomány folyamatosan emelkedik: a 2012 végén mért 22,7 százalék helyett 2016 végén már 30,4 százalék volt. A Fitch londoni elemzői hangsúlyozzák, hogy a "BBB" sávba sorolt szuverén adósok GDP-arányos külső adósságállományának mediánértéke 2,3 százalék, a "BB" osztályzati kategóriában szereplő államadósoké 20,1 százalék.Mindeközben a gazdasági növekedés üteme is meredeken visszaesett. A Fitch Ratings előrejelzése szerint a török hazai össztermék éves átlagban 2,3 százalékkal bővülhet a 2016-2018 közötti időszakban a 2015-ben zárult ötévi időszak 7,1 százalékos éves átlaga után.