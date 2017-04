Brutális hiány a költségvetésben

Nagy hiány márciusban

Az elmúlt évekkel összevetve ez a 378,5 milliárd forintos mínusz a legnagyobb márciusi deficit.

mérsékeltebben teljesültek ugyanakkor az általános forgalmi adóból származó bevételek, mivel a januártól hatályos, a "jó adózókat" támogató új áfa-visszatérítési szabályok szerint a kiutalást az adóhatóság már 45 napon belül teljesíti a korábbi 75 nap helyett.

Azt már sejteni lehetett, hogy márciusban kilyukad a költségvetés, a minisztérium illetékesei ugyanis előzetesen többször is ezt kommunikálták.A jelentős deficitben azonban fontos szerepet játszott egy egyszeri tétel a bevételi oldalon, amire már számítottunk. Az NGM mostani tájékoztatója úgy fogalmaz, hogyKorábbi nyilatkozatok szerint ez a tétel 200 milliárd forint lehetett csak márciusban.

Mi is ez a jó adós szabály? Tállai András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője korábban a Magyar Időknek adott

Ha egy adózónak sikerül bekerülnie a megbízható adózók körébe, akkor számára a legfontosabb előny, hogy az általános 75 helyett legkésőbb 45 napon belül hozzájuthatnak a visszaigényelt általános forgalmi adóhoz. Márciusban nagyjából kétszázmilliárd forintot utalt ki a NAV a megbízható cégeknek - derült ki a nyilatkozatból. Tállai András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője korábban a Magyar Időknek adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy a jó adózókra vonatkozó új szabályok milyen hatást gyakorolnak idén a költségvetésre. Az új cégbesorolási rendszer lényege, hogy a NAV negyedévente három kategóriába osztja a Magyarországon működő gazdasági szereplőket. Megbízható, vagyis jó minősítést kaphat az a társaság, amelyik időben és pontosan befizeti az adókat, kockázatosnak pedig azok a vállalkozások számítanak, amelyek súlyosabban megszegik az előírásokat. Az átlagosak csoportjába azok a szereplők kerülnek, amelyek nem érdemelték ki a jó címkét, de nem szolgáltak rá a rossz jelzőre sem.Ha egy adózónak sikerül bekerülnie a megbízható adózók körébe, akkor számára a legfontosabb előny, hogy az általános 75 helyett legkésőbb 45 napon belül hozzájuthatnak a visszaigényelt általános forgalmi adóhoz. Márciusban nagyjából kétszázmilliárd forintot utalt ki a NAV a megbízható cégeknek - derült ki a nyilatkozatból.

Az NGM nyugtat

A nemzetgazdasági tárca várakozásainak megfelelően március végén az államháztartás központi alrendszerének halmozott hiánya 198,1 milliárd forintot tett ki.

Összességében az első negyedéves egyenleg valóban nem ijesztő, ugyanis az első két hónapban rekordot döntött a költségvetés. Ebben is szerepet játszottak egyszeri tételek, így például az állami földértékesítésekből származó bevételek és az uniós támogatások utólagos megtérítései. Vagyis a harmadik hónapban ebből a gigatöbbletből adott vissza a költségvetés egy jelentős szeletet, nagyrészt az áfavisszatérítés egyszeri hatása miatt. Az jól látszik azonban, hogy a hiánylefutás most gyorsabb ütemű, mint tavaly.

Az NGM azt is megjegyzi az idei adatok kapcsán, hogy "a kiadások tekintetében főként a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós kiadásai emelhetők ki, melyek már szinte teljes egészében a 2014-2020-as operatív programokhoz köthetők".A minisztérium már a közlemény elején hangsúlyozza, hogy senki se ijedjen meg a jelentős deficittől:"Az első negyedév folyamatainak ismeretében az államháztartás helyzete továbbra is stabil, ami a költségvetési év teljes egészére jellemző lehet" - teszik még hozzá bevezetőjükben. Hangsúlyozza a minisztérium a közlemény végén, hogy "az idei évre kitűzött uniós módszertan szerinti hiánycél változatlanul a GDP 2,4%-a. Ez a kedvező makrogazdasági és költségvetési előrejelzések alapján reális és teljesíthető, amit a stabil befektetői bizalom is visszaigazol".A költségvetés első negyedéves teljesítményét jól szemlélteti az alábbi két ábránk: