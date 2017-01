Csak az a kérdés, hogy Trump mekkora rombolást visz végbe a világban

nem Amerika túlzott importja a baj, hanem a túl alacsony export, így Trump külkereskedelmi elképzeléseinek eleve rossz a kiinduló alapja.

Erik Nielsen szerint a Trump által szorgalmazott fiskális élénkítésre nincs is valójában szükség, de miközben ezt majd megvalósítja,- beleértve a civilizált párbeszéd kultúráját, az intézmények közötti együttműködések minőségét, az amerikai piacgazdaság és a külpolitika működését is. Úgy látja, hogy a Trump által a különböző területek irányítására felkért emberek, illetve a múlt heti sajtótájékoztatója, a Kínával és Mexikóval kapcsolatos rögeszméje, illetve az amerikai túlzott importtal kapcsolatos kijelentéseiA bank amerikai vezető elemzője egy múlt heti anyagban arra mutatott rá, hogy

Trump elnöksége éppen akkor kezdődik, amikor bő 3 éve nem látott élénkülés mutatkozik a globális kereskedelemben

Az a nagy kérdés tehát, hogy ezt a régóta várt optimista képet milyen mértékben rontja le Trump elnöksége

Az UniCredit Research globális vezetője szerintés az az őrült lelkesedés is alábbhagyott már, ami a megválasztását követő heteket jellemezte a piacokon.Erik Nielsen közben arra hívja fel a figyelmet, hogyaz UniCredit friss előretekintő indikátora alapján (már a decemberi adatpont is benne van). Így Nielsen szerint a világ GDP-növekedésére idénre mondott 3,5%-os konszenzus akár felül is teljesülhetne.- mutat rá.

Mivel a világkereskedelem 3 év után örvendetes növekedés elé néz, így felveti, hogy a kereskedelmet mozgató termelékenységnél is elindulhatott valami javulás, így akár az utóbbival kapcsolatos pesszimista nézetek is a háttérbe szorulhatnak idővel.

Az UniCredit vezető elemzője emlékeztet rá, hogy szépen emelkednek az eurózónában is a beszerzési menedzser indexek, olyannyira, hogy 2% körüli eurózónás GDP-növekedést ígérnek 3%-os ipari termelésnövekedés mellett. Ezzel párhuzamosan kevés kivételtől eltekintve a feltörekvő piaci országokban is gyorsul a növekedés.A globális nagykép tehát az, hogy az amerikai fiskális élénkítés nélkül is szép 2017-2018-as gazdasági növekedés elé nézne a világ, ráadásul

Ha a meginduló globális fellendülést csak enyhén rontják a Trump által alkalmazott helytelen intézkedések, akkor a világ jegybankjai elkezdenek (egymással nem összehangoltan) kamatot emelni, de mivel ez óvatos lesz, így ez kiváló terep lesz a kockázatosabb eszközosztályoknak és közben a devizapiaci kilengések is fokozódnak.

Abban reménykedni, hogy Trump lépései nem rombolják le idén ezt a kibontakozó kedvező növekedési képet, meghaladják az én optimizmusomat - ismeri el pesszimista hozzáállását a kérdéshez Nielsen. Éppen azzal indokolja ezt, amit már fentebb is írtunk: a vezető posztokra felkért emberekkel, a múlt heti sajtótájékoztatójával, a Kínával és Mexikóval kapcsolatos rögeszméjével, illetve az amerikai túlzott importtal kapcsolatos kijelentéseivel.

Európai részvények

Ázsián kívüli feltörekvő piacok (a kínai kapcsolódás miatt) és Mexikó is kerülendő nála

nyersanyagkapcsolt eszközök és devizák.

Összességében tehát szerintede mégis mit tehet befektetőként az ember ebben a helyzetben - teszi fel a kérdést. Mégsem ülhet vissza az ember a bunkerszerű befektetésekbe (készpénz, illetve menekülőtermékek), de igenis készen kell állnia arra, hogy ha úgy alakul a helyzet, akkor vissza kell ülni a fedezékbe. Mindezek mellett is