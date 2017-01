Csak egy új világháború vethet véget a gazdagok hatalmának?

Érdekes ábrát közölt a Bocconi Egyetem kutatója Európa vagyoni egyenlőtlenségéről. Guido Alfani 1300-ig visszamenőleg próbálta a rendelkezésre álló adatokból megbecsülni, hogy a népesség leggazdagabb 10%-a mekkora részét birtokolja az összvagyonnak. Ebből az alábbi kép bontakozik ki:

Klikk a képre!

Az a helyzet azonban, hogy ezekről a folyamatokról még keveset tudunk, és az egyszerű magyarázattal kapcsolatban több tényező is óvatosságra int.

Ahogyan az ábrán is látszódik, az elmúlt évszázadokban alapvetően emelkedő trendje van a leggazdagabb 10% vagyoni részesedésének. Az 1400-as évek 50%-áról 1910 körülre 90%-ra emelkedett a mutató, ám ennek ellenére ma - historikusan szemlélve egyáltalán nem mondható magasnak az egyenlőtlenség. Ennek oka, hogy a 20. században (az 1970-es évekig) valami nagyon különleges dolog történt a világtörténelemben: a leggazdagabbak vagyonból való részesedése egészen 60%-ig esett. Igazából ezt eddig is tudtuk (Piketty kutatásai már néhány évesek), ám most a megelőző évszázadok adatai alapján láthatjuk, hogy valóban mennyire különleges időszakról van szó. Hasonlóan éles csökkenést egyszer tapasztalhatunk még, az emberi történelem legpusztítóbb járványakor (Black Death, 1347-1351), aminek következtében Európa lakosságának egyharmada odaveszett a pestisben, vagy a járvány következményeiben.Mindebből arra lehetne gyorsan következtetni, hogy a leggazdagabbak trendszerű vagyonosodását (pontosabban a vagyoni különbségek növekedését) csak kataklizmaszerű változások képesek megtörni.Egyrészt Európa történelmében volt még néhány nagy háború, járvány, amelyek nem okoztak törést az emelkedő trendben. Másrészt a két világháború után még két évtizedig kitartott a csökkenő trend, vagyis a jóléti szempontból kedvezőnek gondolt tendenciához ebben az időszakban nem kellett újabb negatív sokk Európában.