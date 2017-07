Dagad a botrány: hírszerzési bizottság elé kerül Trump fia

Reuters forrásai szerint a szenátus hírszerzési bizottsága be akarja hívni Trump fiát meghallgatásra, valamint dokumentumokat is bekérnek tőle.

A napokban a The New York Times kiderítette, hogy Donald Trump fia, ifjabb Donald Trump. Elvileg a dokumentumokat az orosz főállamügyész szerezte be.Miközben Veszelnyickaja az NBC-nek adott interjújában, hogy ilyen dokumentumokat ajánlott volna Trump fiának, ifjabb Donald a Twitteren , amit Rob Goldstone-nal, egy brit zenei publicistával folytatott az ügyben.Trump a levelekhez kommentárt is fűzött, amelyben az áll, hogy "a teljes transzparencia jegyében" tette közzé a leveleket és a nőnek "nem volt semmilyen információja". Goldstone szerint a találkozó "a legőrültebb sületlenség volt, amit valaha hallott."A levelezésben az áll, hogy az oroszok felajánlották, hogy terhelő bizonyítékokat juttatnak el a Trump-kampánynakGoldstone azt is írja, hogy mindez "nagyon érzékeny információ" ésA találkozón elvileg Jared Kushner, az idősebb Trump veje és a kampánymenedzserük, Paul Manafort is részt vett.A Fehér Ház szerint semmi baj nincs a találkozóval, Trump Jr. pedig azt írta Twitteren, hogy "a média és a demokraták iszonyatosan beleásták magukat ebbe az Oroszország-sztoriba. Ha ez a nonszensz az, amit egy év után fel tudnak mutatni, megértem az elkeseredettségüket!" Trump támogatói szerint a média fújja fel a dolgot, hiszen Clinton e-mail botrányaival szerintük senki nem foglalkozott.Közben többek közt Richard Painter, George W. Bush etikai ügyvédje és Trump egyik kritikusa- írja a CNBC . Úgy véli, ez egy "nagyon, nagyon komoly szituáció és nem szabat kesztyűs kézzel kezelni.A meghallgatás dátumát még nem tuzték ki, mivel a levelet még nem küldték el neki.