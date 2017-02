Dagad az élelmiszerbotrány, a cseheknek is elegük lett

Néhány termék esetében mi vagyunk Európa szemétlerakata

tiltsák be az ugyanazon márkájú, de a nyugati országokban tapasztaltnál rosszabb minőségű élelmiszerek Kelet-Európában történő értékesítését.

- jelentette ki Marian Jurecka agrárminiszter a Reuters beszámolója szerint.Csehország arra fog törekedni az Európai Unióban, hogyA beszámoló szerint néhány cseh fogyasztói csoport már régóta panaszkodik arra, hogy a nemzetközi kiskereskedelmi láncok silányabb minőségű élelmiszereket adnak el az országban. A kezükben azonban nem volt semmilyen eszköz ezzel szemben, mivel ez a tevékenység legális az EU-ban, hiszen az étel csomagolásán minden összetevő megtalálható.A mezőgazdasági miniszter azt is mondta, hogy a tárca által megrendelt, élelmiszerminőségről szóló tanulmány júniusban készül el. Ennek eredményét, más régiós országok megállapításaival együtt, arra használnák, hogy változzanak a szabályok az Európai Unióban. Ez a javaslatcsomag azonban nemcsak az élelmiszereket, hanem más termékeket is érintene, például a mosószereket.Ha egy terméknek ugyanaz a gyártója, ugyanaz a csomagolása, vagyis első ránézésre ugyanaz, akkor a termék összetevői is ugyanazok legyenek - mondta a hírügynökségnek a miniszter, aki számára az egységes piac azt jelenti, hogy minden fogyasztó ugyanazt kapja a pénzéért.