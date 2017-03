Kamatemelésre esett a dollár - Ez meg hogy lehet?

Amint tegnap esti hírfolyamunkban is írtuk: összességében azzal indokolta a tegnapi újabb kamatemelést Janet Yellen, a Fed Nyíltpiaci Bizottságának elnöke, hogyés érdemi változás nem is következett be a testület helyzetmegítélésében az előző kamatdöntéshez képest.Éppen emiatt a Fed döntéshozóinak egyéni kamatpálya előrejelzése továbbra is azt mutatja (dot-plot ábra), hogy(év végére a várakozások mediánja tehát 1,375%-ig kapaszkodhat a célsáv miatt), amelyetígy a 2018 év végi alapkamat-várakozások mediánértéke 2,125%. Bár 2019-re vonatkozóan kicsit gyorsabb kamatemelési tempóra számítanak a döntéshozók (3% az alapkamat-várakozások mediánja a korábbi 2,875% helyett), a hosszabb távú kamatvárakozások változatlanok (3%) maradtak a tavaly decemberi dot-plothoz képest.

Összességben tehát az előttünk álló évek várható Fed kamatpályája nem változott az elmúlt két hónapban, márpedig néhány erősebb gazdasági adat alapján erre számítottak páran a piacon. Mivel azonban ezt most nem támasztotta alá sem a kamatdöntési közlemény, sem Yellen üzenetei,A dollár az euróval szemben 1,0640-ről 1,0740-ig esett néhány óra leforgása alatt, a 10 éves amerikai kötvényhozam 2,57%-ról 2,51%-ig süllyedt. Közben az S&P500 részvényindex 2373 pontról végülis mostanra 2390 pontig ugrott (a határidős jegyzések alapján).

, azaz a várakozások "túlszaladását" sikerült megelőznie. Az ugyanis fontos, hogy ha túlzottan erőssé válna a dollár, akkor az a konjunktúra-kilátásokat rontaná, így azt is korlátozná, hogy mennyi kamatemelést tudna végrehajtani a Fed.