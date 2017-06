40 milliárdot oszt ki két tucat kórháznak Pest megyében a kormány

Jelezte: a programban az idén összesen két tucat kórház összesen 21,7 milliárd forintot kap 192 millió és 3,7 milliárd forint közötti összegben orvostechnikai fejlesztésekre, míg 18,3 milliárd forint az építészeti bővítéseket, ezen belül 5,5 milliárd az új centrumok tervezését szolgálja. A beszámoló arról nem tesz említést, hogy ez a 40 milliárdos fejlesztés milyen forrásból (esetleg egyébként is kiosztandó uniós forrásokból) tevődik össze.A tájékoztató soránkialakítását említette a miniszter, jelezve, hogy ezek közül az észak-pesti a Honvédkórház, a dél-pesti az Egyesített Szent István és Szent László Kórházra épül, ezek mellett a dél-budai "szuperkórház" leszemlítette, mondván, az észak-budai centrumhoz a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére van szükség, így "arról ebben a kormányzat ciklusban sok mindent még nem tudunk mondani".A dél-pesti kórházban történt friss fejlemény tükrében érdekes Balog azon kijelentése, miszerint a kormányzat feladata, hogy szembenézzen az egészségügy mindenkori helyzetével, "bátran beszéljünk a problémákról", de ejtsünk szót az eredményekről is, mindvégig párbeszédben állva a szakmával. Azt is jelezte, hogy az elmúlt évekbeli kórházi eszközbeszerzésekkel, a béremelési programmal és az adósságkonszolidációval "elindultunk egy jó irányba".