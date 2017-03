A fogorvosokat is röghöz kötné a kormány

A tervezet szerint az állami finanszírozású szakorvosképzést igénybe vevő rezidenseknek nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a szakvizsga megszerzése után, illetve kétszer annyi ideig - legalább heti 18 órában - részmunkaidőbenHermann Péter, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának elnöke a tervezet kapcsán a Magyar Nemzetnek kijelentette: a fogorvosoknál eddig nagyon kevesen, a végzettek körülbelül 10 százaléka vehetett részt államilag finanszírozott szakképzésben. Esetükben is kifejezetten az oktatói utánpótlás volt a cél az egyetemeken.A többieknek fizetniük kellett a szakképzésért, nem is keveset, képzőhelytől függően havi 50-60 ezer forintot. Ezt mégis sokan vállalták - mondta Hermann Péter.Kitért arra is: üdvözlik, hogy bővítik az állami támogatásban részt vevők számát, de, és ezután azok, akik eddig fizettek, a jövőben inkább a térítésmentes képzést választják-e, és vele az állami betegellátást. A szakember úgy véli, könnyen előfordulhat, hogy a támogatás ellenére sem vállalják a fogorvosok a röghöz kötést. Inkább továbbra is magánpraxisban dolgoznak, és a jövedelmükből könnyedén kifizetik a szakképzésük díját.A tervezet egyik nem titkolt. Ez azonban távolról sem biztos, hogy megvalósul, hiszen egyrészt nem tudni, mekkora lesz majd az államilag betölthető keretszám, és a röghöz kötést vállalók közül hányan vállalnak ilyen körzetet. A legtöbb ilyen praxis ugyanis okkal betöltetlen.Hermann Péter kifejtette, a, hogy ne jöjjenek létre tartósan betöltetlen körzetek. - Meg kell erősíteni a rendszer másik lábát is: a finanszírozást úgy kell átalakítani, hogy minél kevesebben adják vissza a szerződésüket, és többen gondolják úgy, hogy az államilag finanszírozott ellátás is megélhetést nyújt számukra - emelte ki.Jelenleg egyébként az országban körülbelül 2800 állami alapellátási praxis működik, és a friss adatok szerint 234 tartósan betöltetlen fogorvosi körzet van az országban. Azért, hogy feltöltsék ezeket - a tervezett röghöz kötés mellett -, a kormány végre meghallgatta a szakmai érveket, és többéves lemaradással ugyan, deHermann Péter azt mondta, várhatóan még ebben a hónapban kiírják azt a pályázatot, amelyre most először a fogorvosok is pályázhatnak. Ennek lényege, hogy azok, akik tartósan betöltetlen körzetekben vállalnak munkát, 6-10 millió forintos szabad felhasználású támogatást kapnak.