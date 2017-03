Csoda, hogy még ilyen színvonalon működik a magyar egészségügy

A tervezett budapesti szuperkórházzal kapcsolatban Éger István elmondta, hogy bár az idei költségvetésben 40 milliárd forint van erre a célra elkülönítve, még a kiviteli tervpályázatról sem hallottak semmit , nemhogy a tényleges megvalósítás bármilyen formában elkezdődött volna.

A háziorvosi praxisokkal kapcsolatban elmondta, hogy ugyan jó lépésnek tartja a kormány háziorvosi praxisokra szánt, 500 millió forintos forrásemelését, ez azonban önmagában nem sokat segít a maguktól boldogulni akaró, fiatal orvosoknak. A működési költségek ugyanis túl magasak, így a végén a praktizáló orvosok alig tudnak fizetést adni maguknak, gyakorlatilag egy "veszteséges boltot" vesznek maguknak, épp ezért még 20 milliárd forintnyi forrás kellene biztosítani a számukra, hogy érezhető legyen a javulás. A kormány szerint tavaly már lényegesen kevesebb (398) orvos hagyta el az országot, mint mondjuk hat évvel ezelőtt (800), Éger azonban nem érti, honnan vette ezeket a számokat a kormányt, a MOK ugyanis tavaly mintegy 650 hatósági igazolást adott ki külföldre távozó magyar orvosoknak.

Lehet, hogy szép a kórház, de nem lehet bekapcsolni a légkondicionálót a műtőben, mert az már túl drága.

Ilyen szempontból Magyarország csodaszámba megy, mert mindennek dacára még mindig fenn tudunk tartani egy viszonylag jól működő egészségügyet.

