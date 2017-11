Egy évtizede nem teljesített ilyen jól a valutaunió, mint most

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a növekedés folytatódik a következő években. Az eurózónában és az EU egészében is 2,1 százalékos GDP-növekedéssel számolnak 2018-ra, és a dinamika alig romlik 2019-re, amikor 1,9 százalékkal bővülhet a gazdaság.A növekedés meghaladta a várakozásokat ebben az évben, amit a javuló fogyasztás, a világgazdaság erős növekedés, valamint a csökkenő munkanélküliség támogat. A beruházások is emelkedő pályára álltak, köszönhetően a kedvező finanszírozási feltételeknek. Minden tagállam gazdasága növekvő pályán van, és a munkaerőpiac is javul, de a bérek csak lassan nőnek.

A gazdasági növekedést támogatta, hogy az Európai Központi Bank (EKB) fenntartotta az ultra laza monetáris politikáját, miközben egyes központi bankok kamatot emelnek. Néhány euróövezeti országban a költségvetési politika expanzív, összességében azonban általánosságban semlegesnek mondható.A munkaerőpiaci folyamatok kedvezőbbé válnak, és a munkanélküliségi ráta csökkenése folytatódhat a következő időszakban. Az idei évben 9,1 százalékra mérséklődhet a munkanélküliségi ráta a valutaunióban, ami 2009 óta a legalacsonyabb szint, miközben a foglalkoztatottság rekordmagasságba emelkedik. A következő két évben tovább csökkenhet az állástalanok aránya: 2018-ban 8,5, 2019-ben pedig 7,9 százalékra mérséklődhet az előrejelzés szerint. Az EU egészében 7,9 százalékos idei munkanélküliséget prognosztizálnak, ami jövőre 7,3, azt követően pedig 7 százalékra süllyedhet.Az infláció a következő időszakban a jelenlegi szint közelében maradhat a bizottság várakozása szerit, hiszen a gazdasági növekedés és a munkanélküliség csökkenése nem jár együtt túlságosan gyors béremelkedési ütemmel. Az idei évben 1,5 százalékos lehet az infláció az euróövezetben, ami jövőre kismértékben még csökkenhet is, 1,4 százalékra. Az EKB 2 százalékos inflációs célját 2019-ben sem fogja elérni a pénzromlás üteme, arra az évre 1,6 százalékos inflációt vár a bizottság.A kockázatok összességében kiegyensúlyozottak a bizottság szerint. A legfontosabb lefelé mutató kockázatok külső tényezőkhöz köthetőek, ilyenek a geopolitikai problémák (például a koreai válság), a globális pénzügyi kondíciók szigorodása, a kínai gazdaság helyzete, vagy éppen a protekcionista intézkedések terjedése. A belső problémák közül a Brexittel kapcsolatos kockázatokat említik, illetve az euró jelentős felértékelődését és a magasabb hosszú távú kamatokat. Az euró erősödésétől azért tarthatnak, mert ez visszafoghatja az exportot. Ugyanakkor azt is kiemeli a bizottság, hogy csökken a bizonytalanság és javul a hangulat Európában, ami a vártnál gyorsabb GDP-növekedést eredményezhet.