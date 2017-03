Egy év késéssel tényleg a gázra léphetnek Amerikában

Hirtelen elhittük, hogy ez már nem 2016

A Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) a válság után először 2015 decemberében emelte meg 25 bázisponttal az alapkamatot, majd 2016-ra további szigorítást vetített előre. Tavaly aztán a kockázatok miatt a vártnál sokkal nehézkesebb volt a további kamatemelés, csak decemberben szánta rá magát ismét az amerikai jegybank az emelésre. Akkor további három emelést vetítettek előre 2017-re, ezzel kapcsolatban azonban okulva a tavalyi példából már jóval óvatosabb volt a piac. Egészen február közepéig minimális esélyt adtak annak, hogy lesz mód a 75 bázispontnyi emelésre az év végéig.Aztán hirtelen minden megváltozott, a Commerzbank alábbi ábráján jól látszik, hogyan emelkedett a márciusi kamatemelés esélye az utóbbi hetekben:

Klikk a képre!

A bal oldali skálán százalékban kifejezve látszik, hogy a piac mekkora eséllyel árazta a márciusi kamatemelést, jól látszik, hogy az utóbbi hetekben a többszörösére ugrott ez az esély.

Jó eséllyel nem csak egyszeri emelés lesz

Jól látszik, hogy mostanra szinte teljesen beárazta a piac a jövő szerdai lépést, már. A változás elsősorban a jegybank kommunikációjában bekövetkezett változásnak köszönhető, február eleje óta az FOMC több tagja vetítette már előre a közelgő emelést, legutóbb Janet Yellen is kiállt a márciusi lépés mellett.A fentiekből látszik, hogy a szerdai kamatemelés igazából már nem kérdés, egyre inkább a további kamatpályára fókuszálnak a befektetők. A CME Group előretekintő árazása alapján a mostani emelés után 41,9% annak esélye, hogy júniusban ismét szigorít majd a Fed, annak esélye pedig 25%, hogy szeptemberig összesen háromszor emel a jegybank. Összességében az év végéig a befektetők három-négy emelésre készülnek az árazások szerint.

A CME Group ábráján az látszik, hogy a befektetők december közepére milyen kamatszintet tartanak a legvalószínűbbnek. A jelenleg 35%-os eséllyel árazott 125-150 bázispontos kamat három egyenként 25 bázispontos szigorítást jelentene az év végéig.

A külső kockázatok csökkentek, melyek korábban visszatartották a Fedet a lépésektől. A globális feldolgozóipari beszerzési menedzserindex hatéves csúcsra emelkedett a legfrissebb adatok szerint, ami arra utal, hogy a világgazdaság növekedése talán végre egy kis lendületet kaphat. Ezzel együtt maradtak problémák, hiszen például a magas adósságállományokkal továbbra sem tud mit kezdeni az országok egy része.

A Fednek korábban sok fejtörést okozott a deflációs veszély, ami egyre kevésbé jelent valós kockázatot. Ugyan az utóbbi hónapokban az emelkedő infláció jórészt a nyersanyagáraknak volt köszönhető, ma már nehéz elképzelni, hogy újra a deflációba csúszik majd az amerikai gazdaság. Ennek oka, hogy mostanra szinte teljes a foglalkoztatottság, ez pedig a továbbra is támogató monetáris politikával összhangban 2% körüli inflációt eredményez.

A Commerzbank szerint az is hozzájárulhat a következő hónapokban az erőteljesebb kamatemeléshez, hogy az utóbbi négy évben a várakozásoknál lassabban szigorított a Fed. Vagyis lassan eljutunk oda, amire Yellen utalt, hogy felfelé kell korrigálnia a jegybanknak.

De akkor most miért szenved még mindig a dollár?

A Commerzbank szerint jó esély van arra, hogy a szerdai döntéssel egy hosszabb kamatemelési folyamat kezdődik majd el, és nem csak évente egy lépésre kell majd felkészülni a jegybanktól, mint tavaly. A német bank szakemberei szerint több jel is ebbe az irányba mutat:Korábban a Fed többször utalt az aszimmetrikus kockázatokra, melyek óvatosságra intették. Janet Yellen az elmúlt években többször beszélt arról, hogy ha túl gyorsan kezdenek emelni az alapkamaton, akkor szükség esetén nehezebb korrigálni (újra kamatot vágni), mint akkor, ha esetleg kicsit későn lépnek. Utóbbi esetben ugyanis bármikor van lehetőség korrigálni a kamatpályán gyorsabb ütemmel. Vagyis ha végre rászánják magukat a sorozatos emelésekre, akkor valószínűleg az FOMC tagjai is meggyőződtek arról, hogy a visszatáncolás kockázatai jelentősen csökkentek.Vagyis a következő időszak fő kérdése már az lehet, milyen gyorsan emel majd a Fed. Tavaly december óta nem csak a márciusi üléssel, hanem a hosszabb távú kamatkilátásokkal kapcsolatban is megváltozott a piac értékelése, de még mindig csak alig több mint két emelést várnak az idei évre és 2018-ra is. A döntéshozók ennél erőteljesebb szigorítást várnak, a szerdai döntés pedig ebből a szempontból is érdekes lesz, hiszen megjelenik a frissített kamatvárakozásokról szóló tábla (dot-plot), illetve Janet Yellen is sajtótájékoztatót tart. Ezekből pedig aA fentiek után meglepő, hogy a kamatemelési várakozások erősödésével párhuzamosan nem indult be a dollár erősödése. Az utóbbi egy hónapban az amerikai deviza mindössze 0,3 százalékot javított az euróval szemben. Pedig elvileg a kamatemelési várakozások erősödése a dollár mellett szólna, hiszen így várhatóan már a közeljövőben tovább nő majd a kamatkülönbség az amerikai fizetőeszköz javára.A Commerzbank szerint a vártnál gyorsabb kamatemelési ütem már a dollárra is hatással lenne, valószínűleg emiatt nem is fog nagyobb lépésekkel haladni a Fed. Hozzáteszik, hogy hosszabb távon az utóbbi években már jelentősen erősödött a dollár, a Fed kereskedelemmel súlyozott dollárindexe 22%-kal emelkedett három év alatt.

A másik ok, amiért nem tud jelentősen erősödni a dollár az, hogy az EKB háza tájáról is egyre többet hallani arról, hogy hamarosan csökkentik majd az eszközvásárlási program havi keretösszegét, vagyis lassan ugyan, de a szigorítás útjára lép az európai jegybank is.

Erre erősített rá a csütörtöki ülés, amit követően a jegybankárok jelezték, hogy a növekedési és inflációs körülmények is az emelkedés irányába mozdultak, így egyre kevésbé indokolt a támogató politika fenntartása. A jelzést követően az euró érezhetően erősödött is a dollárral szemben csütörtök délután. Az elemzők szerint a következő hónapokban az inflációs várakozások változása lesz a legfontosabb a dollár szempontjából, ha a piac egyre erősebb áremelkedési ütemet lát majd, akkor az a dollárárfolyamban is meg fog jelenni.