Egy hónapon belül vége a szabad utazásnak Nagy-Britanniába?

Várhatóan márciusban jelenti majd be hivatalosan Theresa May, hogy az Egyesült Királyság aktiválja az EU-alapszerződés 50. cikkelyét, és hivatalosan is kezdeményezi kilépését az Unióból a tavaly nyári népszavazás után. Most azonban a Telegraph kormányzati forrásokból úgy értesült, hogy e. A már korábban Nagy-Britanniában letelepedett uniós állampolgárok azonban vélhetően maradhatnak az országban egészen addig, amíg a britek hasonló jogokat élveznek az EU-ban.A lap szerint, amikor a brit parlament is elfogadja majd a Brexit-tárgyalások megkezdését. A Telegraph szerint May azzal állhat elő a többi EU-tagország felé, hogy a személyek szabad áramlását válasszák le a többi tárgyalásról, és erről a kérdésről igyekezzenek minél előbb megállapodni. A lap szerint ugyanakkor, így komoly ellentét alakulhat ki a kérdésben. A britek fő érve az lehet, hogy ha kivárnak a tárgyalások végéig, akkor a következő két évben még jelentős számú uniós bevándorló érkezhet az országba elsősorban Romániából és Bulgáriából. Ha ugyanis bejelentenék, hogy két évig még szabadon vándorolhatnak be, akkor szinte biztos, hogy minden érintett elindulna, aki valaha is gondolkozott a kivándorláson. A brit kormányon belül állítólag volt egy olyan elképzelés is, hogy a tavaly júniusi népszavazás legyen a kulcsfontosságú dátum, az azután érkezetteket küldjék haza, azonban a jogászok szerint ez illegális lenne, így elállhatnak ettől a tervtől.Persze az Európai Bizottságnak a "felvizezett" brit tervhez is biztosan lesz egy-két szava, hiszen Brüsszel korábban kijelentette, hogy az egyes szabadságjogokról csak együtt hajlandó tárgyalni. Így a mostani kiszivárogtatás könnyen lehet, hogy csak annak köszönhető, hogy a britek próbálják erősíteni tárgyalópozíciójukat. A jelek szerint már most elkezdődött a kemény üzengetés London és Brüsszel között, hiszen a múlt héten Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke fenyegette meg burkoltan a briteket, hogy 2023-ig kifizettetik velük a költségvetési hozzájárulásukat, ami 60 milliárd fontba kerülhet az országnak. Az biztos, hogy ezek az üzengetések ismét felerősítik a hard Brexittel kapcsolatos félelmeket, nem véletlen, hogy a mai Telegraph-cikk megjelenése után a font 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben.