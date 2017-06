Egy megdöbbentő történet, ami Orbánnak és Trumpnak is durva figyelmeztetés

mindössze 14 ember alkalmazásával 500 ezer tonna acélsodronyt fognak előállítani évente. Csak összehasonlításképp: egy 1960-as években a környéken épült, hasonló kapacitású üzemben 1000 ember dolgozik.

Hosszú távon az ágazatban teljesen meg fognak szűnni ezek a hagyományos kékgalléros munkahelyek. Nem lesznek olyan emberek, akik a vasolvasztók mellett izzadva lapátolják majd a szenet. Minden automatizálva lesz.

Európában az elmúlt 20 évben 700-ról 250-re csökkent egy tonna acél előállításához szükséges munkaórák száma, miközben 2008 és 2015 között 20%-kal, 400 ezerről 320 ezerre esett az ágazatban dolgozók száma.

Érdekes és egyben nagyon tanulságos cikket írt a Bloomberg egy osztrák kisvárosban található acélüzemről. A helyszín a Bécstől alig két órányi autóútra fekvő Donawitz, ahol már a 15. században is végeztek nehézipari tevékenységet, később pedig a Habsburg Birodalom acéliparának egyik legfontosabb központja lett a térség. A Voestalpine nehézipari vállalat idén nyitotta meg legújabb hengerművét Donawitzban, ahol a tervek szerintA lap beszámolója szerint 700 méter hosszú, teljesen automatizált gyártósoron lesz a folyékony acélból sodrony, mindezt olyan halkan, hogy a gyárban minden gond nélkül lehet beszélgetni. Olyan nagyvállalatoknak fognak szállítani, mint a BMW, a Mercedes-Benz, vagy az Audi. Wolfgang Eder, a céget 13 éve irányító vezérigazgató szerint- fogalmazott.A Voestalpine-nél már korábban rájöttek, hogy, köztük az olyan kínai gigászokkal, ahol a nyugat-európai bérek töredékét kapják az ott dolgozók. Ezért nagy hangsúlyt fektettek a folyamatok automatizálására, illetve a magasabb hozzáadott értékű, minőségi acéltermékek előállítására. Ennek a váltásnak azonban rengeteg munkahely esett áldozatául.A cég közben, amiben magas technológiai színvonalat képviselő repülőgép-alkatrészeket gyártanak majd.. Elég csak azt nézni, hogy több nyugat-európai országban, köztük az Egyesült Királyságban és Franciaországban a hasonló üzemek államosítását fontolgatják annak érdekében, hogy elkerüljék az automatizálás elterjedése miatti tömeges elbocsátásokat.. Választási kampányának egyik alappillére volt ez az üzenet: ő majd megállítja az USA-ban a feldolgozóipari munkahelyek évtizedek óta tartó csökkenését, és. A Párizsi Klímaegyezmény felrúgásakor is arról beszélt, hogy ő maga mennyire szívén viseli a szénbányászok sorsát, ezért nem engedheti, hogy egy ilyen megállapodás megbénítsa az ágazatot. Az osztrák gyár története is jól mutatja, hogy a technológia fejlődésével ilyen módon nem lehet lépést tartani, a jövőt nem lehet megállítani.De ne menjünk ilyen messzire:, amiről legutóbb Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt. Szerinte ösztönözni kell a "felesleges" gimnáziumokból a gyerekek szakiskolákba való terelését, csak így enyhíthető a gyártó ágazatokban tapasztalt krónikus munkaerőhiány.Véleménycikkünkben már akkor is bíráltuk ezt a múltban ragadt hozzáállást, a fenti osztrák üzem példája pedig megint azt mutatja, hogy a világ nagyon nem abba az irányba halad, amit a magyar kormány oktatáspolitikájával kijelölt, vagy amivel Trump újra naggyá tenné Amerikát.