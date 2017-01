Egy ország, amely eltörölte az adósságokat, és most mégis mennybe megy

Az országból kiáramló külföldi közvetlen tőkebefektetésekre vonatkozó korlát eltörlésre került, azonban továbbra is az izlandi központi bank jóváhagyása szükséges hozzá.

A külföldi pénzügyi eszközökbe történő befektetésekre, illetve a devizaalapú adósság (elő)törlesztésére vonatkozó értékhatár 100 millió izlandi koronára nőtt , vagyis bárkinek lehetősége nyílik, hogy nagy mennyiségű külföldi pénzügyi tranzakciót hajtson végre anélkül, hogy hosszas engedélyeztetési procedúrába kelljen bonyolódnia.

Minden magánszemély évente 1 külföldi ingatlant vásárolhat, értékhatártól függetlenül.

A lakosság nagy része számára talán a legfontosabb változás, hogy többé már nincs szükség repülőjegy felmutatására annak érdekében, hogy nyaraláshoz külföldi devizához lehessen jutni.

Az előzmények

Izland három legnagyobb bankja, a Landsbanki, a Kaupthing és a Glitnir együttes hitelállománya 2008-ban már az ország GDP-jének tízszeresére rúgott.

Izland "fekete októbere"

Igazság szerint a kényszer szülte ezt a megoldást, ugyanis nem volt más lehetőségük. A pénzintézetek eszközállománya olyan hatalmasra duzzadt, hogy lehetetlenné vált egy átfogó állami mentőcsomaggal kimenteni a bajba került bankokat.

Nagy árat kellett fizetni

Az ortodox és az unortodox Izland

Először is ott volt a csődbe került bankok vezetőinek elszámoltatása, nem is beszélve Geir Haarde ex-miniszterelnökről , az egyetlen olyan kormányfőről az egész világon, akit a válságban betöltött szerepe miatt bűnösnek nyilvánítottak. Igaz, csak gondatlanság vádjával találták bűnösnek, így a börtönbüntetést megúszta, felelősségre vonása a feszült belpolitikai helyzeten valamelyest azért segített.

Szintén szokatlan húzás volt, amikor 2014-ben az újonnan választott izlandi kormány bejelentette, hogy mintegy 100 ezer háztartásnak teszik lehetővé, hogy jelentkezzenek egy lakáshitel-elengedési programban . Ennek részeként támogatást adtak az infláció-indexált jelzálogadósságok kiváltásához, ami a korona zuhanásával párhuzamosan elszálló infláció miatt rengeteg családot sodort nehéz helyzetbe.

. Ennek részeként támogatást adtak az infláció-indexált jelzálogadósságok kiváltásához, ami a korona zuhanásával párhuzamosan elszálló infláció miatt rengeteg családot sodort nehéz helyzetbe. Érdemes megemlíteni a külföldi betétesekkel folytaott harcot is: még mindig több milliárd dolláros követelése van az Egyesült Királyságnak és Hollandiának Izlanddal szemben a brit és holland betétesek elmaradt kártalanítása miatt . Az izlandi Landsbanki a válság előtt magas kamatokkal csábította magához a külföldi betéteseket, a 2008-ban kirobbant válságban az óriásira hízott bankrendszer azonban gyorsan összeomlott, az Icesave-betétesek (az izlandi bank külföldi leánybankjának betétesei) pedig elvesztették pénzüket. Bár az izlandi parlement elfogadott egy törvényt, hogy kártalanítsák a külföldi betéteseket, ebből óriási tiltakozás lett, az elnök pedig végül nem írta alá . Az ügy nemzetközi szintre eszkalálódott, végül az Európai Bíróság kimondta, hogy Izlandnak nem kötelessége kártalanítani a külföldi betéteseket . A külügyminisztérium az ítélet ellenére egy közleményében kijelentette, hogy a károsultak egy része már így is megkapta a pénzét, idővel pedig mindenkit kárpótolnak majd.

Bár több hedge fund is jelezte ellenérzését a tulajdonképp rájuk kényszerített 40%-os veszteség miatt, a kereslet mégis óriási volt az aukción.

Fekete bárányból példás tanuló

2017. január 1-től még egy lépéssel közelebb került Izland, hogy végleg megszabaduljon a 2008-as világgazdasági válság keserű emlékét őrző intézkedésektől,. Bár szabad tőkeáramlásról továbbra sem beszélhetünk, óriási lépéseket tett a szigetország a bankrendszer 2008 végi összeomlása miatt bevezetett korlátozások feloldásának irányába, ezek közül néhány fontosabb elem:Az izlandi jegybank elnöke szerint, így ők semmi nem éreznek majd belőle. A tervek szerint a magányszemélyekre vonatkozó korlátozások teljes feloldása mellett a korábban izlandi eszközökben ragadt külföldi befektetők - elsősorban amerikai hedge fundok - fennmaradó részével való megállapodás van még hátra, hogy teljesen lezárhassák az izlandi történelem egy sötét fejezetét.Hosszú út vezetett ahhoz, hogy mostanra elérhető közelségbe került a korlátozások teljes felszámolása., legyen szó akár a pénzügyi rendszer stabilitásáról, akár a makrogazdasági helyzetéről.Hiába mutatott elsöprő dinamikát a gazdasági növekedés a válságot megelőző évtizedben, ennek egyik fő mozgatórugója a hitelfelvételen alapuló lakossági fogyasztás volt. Ennek jelentős része ráadásul devizaalapú - frank, euró - hitel volt, a külföldi hitelkamatok ugyanis jóval alacsonyabbak voltak, mint amit a hazai fizetőeszközben denominált hitelek után fizetendő kamatterhek., a kereslet kielégítése érdekében egyes pénzintézetek külföldön (például az Egyesült Királyságban és Hollandiában) is nagyszabású betétgyűjtésbe kezdtek: magas kamatokat kínáltak, a külföldi leányvállalatok ugyanakkor nem tartoztak a helyi szabályozói rendszer hatálya alá, ezért gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül gyűjtötték a pénzt.Az amerikai jelzálogitel-lufi kidurranásával szinte borítékolhatóvá vált, hogy kemény időszak vár Izlandra. A valóságban azonban még a legpesszimistább várakozásokra is rácáfolt., a három legnagyobb bank felől folyamatosan érkeztek a hírek, hogy elkerülhetetlen a csőd. A hitelminősítők azonnal elkezdték levágni az ország adósbesorolását, a korona zuhanása magasabb fokozatba kapcsolt, a tőzsde teljesen összeomlott, az izlandi kormány pedig olyat lépett, amit egyik perifériás euróövezeti ország sem:2008 október 6-án a törvényhozás elfogadott egy törvényt, ami alapján megtörtént a bedőlt bankok átalakítása. Itt azonban nem a hagyományos restruktúrálásra kell gondolni, amikor is egy pénzintézet nem teljesítő hiteleit leválasztva létrehoznak egy rossz bankot, hogy a jó bank tovább tudjon működni. EhelyettA régi bankokat és a külföldi betétesek és befektetők pénzét lényegében "veszni hagyták" (legalábbis átmenetileg), egyedül a hazai lakossági betétekre nyújtott garanciát az állam. Ezt követőenA külföldi (és hazai) befektetők persze a bankválság hírére azonnal pánikolni kezdtek és igyekeztek megszabadulni izlandi koronában denominált befektetéseiktől.. Rengeteg külföldi befektetők vagyona rekedt izlandi eszközökben, köztük voltak olyan amerikai hedge fundok is, akik a bedőlt bankokban is jelentős kitettséggel rendelkeztek. A tőkekorlátozások - bár akkoriban negatív visszhangot váltottak ki - utólag visszanézve hasznosnak bizonyultak, hiszen így. Ez pedig hozzájárult az időközben elszabaduló infláció megfékezéséhez, ami csak tovább súlyosbította volna a helyzetet.A tőkekorlátozások ténye persze nem változtatott azon, hogy a pénzügyi rendszer komplett újjáépítéséhez, a bizalom helyreállításához, illetve. 2008 novemberében Izlandnak sikerült megállapodni egy, emellett pedig mintegy 3 milliárd dolláros hitelt kapott a Skandináv-országoktól, amibe Oroszország és Lengyelország is beszállt.Az IMF-program komoly ellenérzést váltott ki sok izlandiból, ami nem meglepő, hiszen a hitelért cserébe azonnali és jelentős költségvetési konszolidációt, illetve reformokat várt el a Nemzetközi Valutalap. A sors iróniája, hogy az ellenérzéstől függetlenül, amiben óriási szerepe volt a helyi hatóságok együttműködésének.A költségvetési megszorítások oldaláról nézve az izlandi válságkezelés számos hasonlóságot mutatott más országokban látottakhoz. Szintén általánosnak mondható, hogy az összeomlást követően radikális átalakításon ment keresztül a bankrendszert érintő szabályozói környezet, beleértve a fogyasztói érdekek erősebb védelmét, illetve a szigorúbb felügyeleti rendszert.. Hogy ezek közül csak néhányat említsünk:Lehet vitatkozni a sokszor ellentmondásos fogadtatású válságkezelési intézkedésekkel kapcsolatban, de nyolc év távlatából visszanézve - bár még mindig van hova javulni - Izland tagadhatatlanul a válság fekete bárányából egy mintadiák lett. Azt, hogy mekkora változás történt az elmúlt években, jól mutatják a következő grafikonok.Három évnyi recesszió után újra 2011-től újra növekedési pályára állt a gazdaság, mostanra pedig a válság előtti csúcsot több mint 8%-kal haladja meg a kibocsátás.

A munkanélküliségi ráta 2009 elejére 1,3%-ról 9,1%-ra nőtt, mindezt fél év alatt, mostanra viszont újra 2%-ra csökkent.

A központi költségvetés 2015-ben - 6 év után először - ismét többletet mutatott.

A kormányzati deficit mérséklődése, majd szufficitbe fordulása az államadósságot is meredeken csökkenő pályára állította, ami az IMF előrejelzései szerint a jövőben is tovább folytatódhat. Érdemes megemlíteni, hogy a 2008-ban kapott IMF-mentőcsomag egy részét már 2012-ben -jóval tervezett időpont előtt - előtörlesztette Izland, a fennálló részt pedig 2015-re teljesen rendezte.

Időközben a válság előtti, masszívan deficites folyó fizetési mérleg 2014-ben szintén többletbe fordult, ami az élénkülő gazdasági növekedés, illetve a csökkenő költségvetési hiány és államadósság mellett szintén hozzájárult a korona árfolyamának stabilizálódásához, és így az infláció "megszelídítéséhez".

Az izlandi korona árfolyamához visszatérve: látva, hogy nyolc év alatt milyen óriási javulás ment végbe a szigetország gazdasági helyzetében, nem is olyan meglepő, hogy 2015-ben az izlandi korona lett a legjobban teljesítő fejlett piaci deviza A tőkekorlátozások január 1-jei lazításával tehát még egy lépéssel közelebb került Izland ahhoz, hogy végleg maga mögött hagyja a válság maradványait. Bár a gazdaság minden jel szerint vissza tud rázódni a régi kerékvágásba, az izlandiakról ez egyelőre kevésbé mondható el. A lakosság több éves szenvedése nem tűnt el nyomtalanul, amit jól példáz az egyre zavarosabb belpolitikai helyzet. A 2016-os választásokon a rendszerellenes Kalózpárt háromszor annyi mandátumot szerzett, mint négy évvel ezelőtt, az októberi választások óta pedig egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania, ugyanis a koalíciós tárgyalások egytől-egyig kudarcba fulladtak, többséggel pedig egy párt sem rendelkezik.