Elbukott az állam Budaörssel szemben, több százmilliót kell fizetnie

Az adóteherről tavaly nyáron született döntés azután, hogy az állam teljesen átvette az iskolák fenntartását, de ennek a költségeire hivatkozva pénzt szed be egyes önkormányzatoktól. Éves szinten az egész országból nagyjából 21 milliárd forint bevételt vártak, és a 30 ezres Budaörstől akarták begyűjteni ennek az összegnek körülbelül 10 százalékát, 2,1 milliárd forintot, ami egyébként a város éves költségvetésének úgy 15 százaléka - emlékeztet a lap.Wittinghoff Tamás, a budaörsi polgármester szerint mindezt ráadásul úgy, hogy az intézményfenntartó az idén jelezte, egyetlen forintja sincsen arra, hogy elvégezzék a nyári felújítást, karbantartást vagy esetleg fejlesztést, ami mintegy 200 millió forint erejéig kötelező lenne.A város képviselő-testülete már tavaly októberben eldöntötte, hogy Alkotmánybírósághoz, az ombudsmanhoz, valamint további hazai és európai jogorvoslati fórumokhoz fordul az önkormányzat.A Budaörs-állam per formailag kártérítési per, amelyben az önkormányzat kára a tőle havonta elvett szolidaritási hozzájárulás összege. A magyar állam a perben elsősorban arra hivatkozott, hogy szerintük jogalkotás útján okozott kárért nem lehet kártérítést kérni.